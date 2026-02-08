Υπόθεση κατασκοπείας: ερευνώνται απόστρατοι αξιωματικοί ως συνεργοί του σμήναρχου

Συνεχίζεται το θρίλερ της υπόθεσης με τον 54χρονο σμήναρχο που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και θα απολογηθεί την Τρίτη (10/2).

Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα κριθεί προφυλακιστέος ή όχι. Εάν αποφασιστεί η προφυλάκιση του αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές Κορίνθου, όπου προβλέπεται η κράτηση στρατιωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο σμήναρχος, ο οποίος κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα, εμφανίζεται συνεργάσιμος.

Έχει δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, τη μεταβίβαση απόρρητων εγγράφων και το πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμός του.

Η επαφή του με τον Κινέζο σύνδεσμό του φαίνεται να έγινε σε ιδιωτικό ταξίδι στο Πεκίνο το 2024. Ο σύνδεσμος του σμηνάρχου είναι ηλικίας 40 έως 45 ετών και διαμένει στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο Κινέζος σύνδεσμος παρουσιάστηκε αρχικά στον σμήναρχο ως επιχειρηματίας, ενώ σταδιακά κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο άνδρες επικοινωνούσαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Ο 54χρονος σμήναρχος φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και τα έστελνε στον σύνδεσμό του στην Κίνα μόνο μέσω του κρυπτογραφημένου κινητού τηλεφώνου.

Στο κινητό αυτό εντοπίστηκαν τόσο τα αρχεία με τα στρατιωτικά έγγραφα όσο και οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση κατασκοπείας.

Ο 54χρονος πληρωνόταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο κινητό σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα.

Οι καταβολές ήταν μηνιαίες ή τριμηνιαίες και κυμαίνονταν από πέντε έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των στρατιωτικών εγγράφων που είχε αποστείλει ο 54χρονος σμήναρχος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ερευνάται το σενάριο να υπάρχει ενδιάμεσος ανάμεσα στον 54χρονο και τον Κινέζο σύνδεσμό του.

Επίσης, ερευνώνται δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρεται να διατηρούν διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Με βάση τις πληροφορίες, ο ένας από αυτούς είχε εργασιακή σχέση με την κινέζικη αεροπορία.

