Αχαΐα – Αναταράξεις στους αγρότες: «Δούρειος Ιππος» ο «Παναχαϊκός» – «Οι κινητοποιήσεις μας δεν καθοδηγούνται από το ΚΚΕ»

Στο επίκεντρο μιας σκληρής εσωτερικής σύγκρουσης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το αγροτικό κίνημα της Αχαΐας, με θρυαλλίδα την αποκάλυψη της «Π» για τη σύσταση του νέου αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου «Παναχαϊκός».

Με φόντο τις πολύμηνες κινητοποιήσεις, τις κατηγορίες για κομματική χειραγώγηση και την απόπειρα ίδρυσης νέου αγροτικού συλλόγου, η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου, Αθηνά Ηλιοπούλου, ήρθε με συνέντευξή της στον «Peloponnisos fm» να φωτίσει τις υπόγειες διαδρομές αυτής της αντιπαράθεσης, αποτυπώνοντας όχι μόνο την ένταση, αλλά και το βάθος της κρίσης που βιώνει ο πρωτογενής τομέας του νομού.

Η κ. Ηλιοπούλου απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιχμές περί κομματικής κηδεμονίας, και ειδικότερα τις κατηγορίες ότι οι κινητοποιήσεις καθοδηγούνται από το ΚΚΕ. «Ο σύλλογός μας δεν έχει χρώμα, δεν έχει κόμμα και δεν ανήκει σε κανέναν» δηλώνει με έμφαση, σημειώνοντας ότι εκπροσωπεί 470 ενεργά μέλη, στην πλειονότητά τους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους. Υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν συλλογικά, με βάση τις αντοχές και τις ανάγκες των ίδιων των παραγωγών, γεγονός που -όπως λέει- αποδεικνύεται από τη διάρκεια των κινητοποιήσεων: 45 συνεχόμενες ημέρες μπλόκων, ένα άτυπο ρεκόρ για την Αχαΐα.

«ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ»

Στο στόχαστρο της προέδρου βρίσκεται ευθέως ο Μιχάλης Νταβλούρος, ο οποίος -σύμφωνα με την ίδια- υπήρξε από τους βασικούς εκφραστές των κατηγοριών περί κομματικής επιρροής. Η Ηλιοπούλου απαντά ότι, αν πράγματι ακολουθούσε κομματικές εντολές, οι αγρότες θα βρίσκονταν ακόμη στους δρόμους. Αντίθετα, επισημαίνει πως σε κρίσιμες στιγμές διαφοροποιήθηκε, στηριζόμενη στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των τρακτέρ, οι οποίοι είχαν και τον τελευταίο λόγο.

Η αποχώρηση από τα μπλόκα αποτέλεσε το σημείο καμπής της αντιπαράθεσης. Για τους επικριτές της, ισοδυναμεί με «ξεπούλημα» του αγώνα. Για την ίδια, ήταν μια αναγκαστική και ανθρώπινη απόφαση: «Δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να ταλαιπωρούμε τον κόσμο» υποστηρίζει, προσθέτοντας ότι υπήρχε έντονη σωματική και ψυχολογική κόπωση μετά από ενάμιση μήνα συνεχούς παρουσίας στους δρόμους. Καθοριστικό ρόλο, όπως αποκαλύπτει, έπαιξε και ένα τραγικό γεγονός: ο θάνατος ενός 30χρονου νέου στην περιοχή του Σκιαδά, που στήριζε ενεργά το μπλόκο, γεγονός που βάρυνε καθοριστικά το ηθικό των συμμετεχόντων.

«ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ… ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ»

Παράλληλα, η κ. Ηλιοπούλου περνά στην αντεπίθεση για την προσπάθεια ίδρυσης του «Παναχαϊκού», που εμφανίζεται ως «αποπολιτικοποιημένος». Τον χαρακτηρίζει ανοιχτά «δούρειο ίππο» μέσα στο αγροτικό κίνημα, αφήνοντας σαφείς υπόνοιες ότι πρόκειται για μεθοδευμένη κίνηση διάσπασης, η οποία εξυπηρετεί κυβερνητικά ή προσωπικά συμφέροντα. Καταγγέλλει ότι οι πρωτεργάτες της κίνησης είχαν ξεκινήσει τηλεφωνήματα και επαφές για τη σύσταση του νέου σχήματος πριν ακόμη λήξουν οι κινητοποιήσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά της στη σύνθεση του νέου συλλόγου. Σύμφωνα με την ίδια, ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται επαγγελματίες άσχετοι με την κτηνοτροφία, όπως «ναυαγοσώστες», «ταβερνιάρηδες», «κρεοπώλες» και «επεξεργαστές γάλακτος»: «Στον δικό μας σύλλογο το 95% είναι επαγγελματίες του κλάδου» σημειώνει, αμφισβητώντας ευθέως τη νομιμοποίηση και τα πραγματικά κίνητρα της νέας προσπάθειας, την οποία αποδίδει σε «αρχομανία» και προσωπικές φιλοδοξίες.

ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Πίσω από τις καταγγελίες και τις βαριές εκφράσεις, ωστόσο, αναδεικνύεται ένα κοινό υπόβαθρο αγωνίας: η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα. Η νόσος της ευλογιάς, που πλήττει το ζωικό κεφάλαιο, αναφέρεται επανειλημμένα ως «σοβαρότατο» πρόβλημα, ενώ οι νέοι αγρότες -ηλικίας 25 έως 30 ετών- περιγράφονται ως μια γενιά που δεν κινητοποιείται από πολιτικές σκοπιμότητες, αλλά από τον φόβο της εγκατάλειψης της γης και της ερήμωσης της υπαίθρου.

Η επόμενη μέρα του αγώνα περνά πλέον μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει στη Νίκαια για να καθορίσει τις νέες μορφές δράσης. Το μήνυμα της προέδρου είναι σαφές: ο αγώνας δεν τελείωσε, απλώς αλλάζει μορφή. Χωρίς μπλόκα, χωρίς κοινωνική απομόνωση, αλλά με επιμονή στα «όχι άλλα ψίχουλα» και με βασικό ζητούμενο την ενότητα.

ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ

Η συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων που πραγματοποιήθηκε πριν μηερικές ημέρες στην ταβέρνα «Νταβλούρος» στην Πάτρα αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του “Παναχαϊκού” Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου. Εκεί, παραγωγοί από τη Δυτική Αχαΐα, τον Ερύμανθο, τα Καλάβρυτα, το Αίγιο και την Πάτρα αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία των κινητοποιήσεων και κατέγραψαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο λήξης τους. Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η ανάγκη ίδρυσης ενός νέου, αυτόνομου συνδικαλιστικού φορέα, χωρίς κομματική εξάρτηση, με βασικό άξονα τις γενικές συνελεύσεις ως ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων και στόχο την ουσιαστική εκπροσώπηση της αγροτικής βάσης.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι αν το αγροτικό κίνημα της Αχαΐας θα καταφέρει να ξεπεράσει τα εσωτερικά ρήγματα ή αν η διάσπαση θα αποδειχθεί πιο επικίνδυνη από τα ίδια τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

