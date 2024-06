Από την Ταινιοθήκη της Ελλάδας: Eννέα νέο-νουάρ ταινίες του σύγχρονου κορεατικού σινεμά στον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς

H Ταινιοθήκη της Ελλάδος και η Ταινιοθήκη της Θεσσαλονίκης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Κορέας, παρουσιάζουν το αφιέρωμα K-Crime: εννέα νέο-νουάρ ταινίες του σύγχρονου κορεατικού σινεμά.

Το αφιέρωμα, που απευθύνεται στους λάτρεις του νοτιοκορεάτικου crime αλλά και σε όσους θέλουν να γνωρίσουν ένα από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά είδη που γεμίζει τις αίθουσες διεθνώς, θα πραγματοποιηθεί στην ταράτσα της Ταινιοθήκης, τον Θερινό Κινηματογράφο Λαΐς, από 27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Θα προβληθούν 9 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους του κορεάτικου κινηματογράφου με την υπογραφή μερικών από τα πιο διάσημα σκηνοθετικά ονόματα της Νότιας Κορέας όπως ο Μπονγκ Τζουν-χο, ο Κιμ Κι-ντουκ και ο Παρκ Τσαν-γουκ αλλά και διαμαντάκια-εκπλήξεις λιγότερο προβεβλημένων δημιουργών. Θα προλογίσουν γνωστοί κριτικοί κινηματογράφου.

Συστήνοντας μία από τις πιο ακμάζουσες και ισχυρές κινηματογραφικές βιομηχανίες της εποχής μας, το αφιέρωμα της Ταινιοθήκης παρουσιάζει ταινίες που έγραψαν τη δική τους ιστορία, συνδυάζοντας το whodunit με τη πολυεπίπεδη σκιαγράφηση χαρακτήρων και το αιχμηρό κοινωνικοπολιτικό σχόλιο: αιματοβαμμένες ιστορίες εκδίκησης και δαιδαλώδη αστυνομικά αινίγματα που εξερευνούν τις πιο σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, συνυφαίνοντας τη νουάρ και την ποπ αισθητική.

H έναρξη του αφιερώματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουνίου στις 21:00. Θα προβληθεί η ταινία του Μπονγκ Τζουν-Χο, Μνήμες Φόνων (Memories of Murder / Salinui chueok, 2003, 132’) με ελληνικούς υπότιτλους. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Jayoung Lee, Β’ Γραμματέας στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Κορέας στην Ελλάδα.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει κοκτέιλ, με την υποστήριξη του Hendrick’s Gin και θα προσφερθούν κορεάτικα εδέσματα, με την υποστήριξη της Πρεσβείας.

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο Νέος Κορεατικός Κινηματογράφος έκανε την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ως επιστέγασμα μιας εποχής οικονομικής άνθησης και φιλελευθεροποίησης της κορεατικής κοινωνίας, η οποία όμως συνοδεύτηκε από ακραίες οικονομικές ανισότητες. Εξειδικευμένα περιοδικά, ραδιοφωνικές εκπομπές για το σινεμά, κινηματογραφικές λέσχες (όπως η περίφημη Yellow Door του Μπονγκ Τζουν-χο), αλλά και φεστιβάλ υψηλού κύρους, με πρώτο στη λίστα εκείνο του Μπουσάν οδήγησαν στην εγχώρια και διεθνή εκτόξευση του κορεατικού σινεμά.

Συνδυάζοντας τα μοτίβα-δάνεια από το αμερικανικό σινεμά και την ευρωπαϊκή αισθητική, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στις αθέατες και λιγότερο φωτεινές όψεις της κορεατικής κοινωνίας, ο Νέος Κορεατικός Κινηματογράφος απέκτησε το δικό του ξεχωριστό ύφος και καταστατικό, με αιχμή του δόρατος το είδος των crime movies, το οποίο απέκτησε πολύ γρήγορα τεράστια απήχηση και δημοφιλία. Χρησιμοποιώντας την εξιχνίαση ενός εγκλήματος και την απόδοση δικαιοσύνης ως συμβολική αφετηρία, οι ταινίες του αφιερώματος ακτινογραφούν μια ολόκληρη εποχή μετάβασης και αναζήτησης ταυτότητας, εξερευνώντας τις ηθικές συνιστώσες και τους άγραφους νόμους της πολυσύνθετης κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας της Νότιας Κορέας.

Θα προβληθούν οι ταινίες:

Memories of Murder που ανέδειξε τον Μπονγκ Τζουν-χο (δημιουργό των «Παράσιτων») αλλά και το Mother του ίδιου σκηνοθέτη, το στιλιζαρισμένο κομψοτέχνημα Asura: A City of Madness, η ιστορία συντριβής και πτώσης A Bittersweet Life, το βραβευμένο με Χρυσό Λέοντα Pietà (μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην καριέρα του πρόωρα εκλιπόντος Κιμ Κι-ντουκ), το ποπ σημείο αναφοράς της εποχής μας Lady Vengeance (που κλείνει την Τριλογία της Εκδίκησης του Παρκ Τσαν-γουκ), το Veteran, μια δονκιχωτική μάχη ενός μοναχικού υπερασπιστή της δικαιοσύνης, το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα έμφυλης βίας Han Gong-ju, και το ανατριχιαστικό I Saw the Devil.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 27/06

21:00 Μνήμες φόνων | Memories of Murder (Μπονγκ Τζουν-Χο | Bong Joon-ho, 2003, 132’)

Ακολουθεί κοκτέιλ

Θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων από το ταμείο.

Παρασκευή 28/06

21:00 Ασούρα: Η πόλη της παράνοιας | Asura: The city of madness (Κιμ Σανγκ – Σου | Kim Sung-su, 2016, 136΄)

Σάββατο 29/06

21:00 Αντίκρισα τον διάβολο | I Saw the Devil (Κιμ Τζι-Γουν | Kim Jee-woon, 2010, 144’)

Προλογίζει ο Δημήτρης Κολιοδήμος, κριτικός κινηματογράφου

Κυριακή 30/06

21:00 Γλυκόπικρη ζωή | A Bittersweet Life (Χονγκ Τζανγκ-Ντου | Hong Jung-Doo & Κιμ Τζι-Γουν | Kim Jee-woon, 2005, 119΄)

Προλογίζει η Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου

Δευτέρα 01/07

21:00 H εκδίκηση μιας κυρίας | Lady Vengeance (Παρκ Τσαν-Γουκ | Park Chan-wook, 2005, 115΄)

Προλογίζει ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου

Τρίτη 02/07

21:00 Ο βετεράνος | Veteran (Ργιου Σονγκ-Γουαν | Ryu Seung-wan, 2015, 123΄)

Τετάρτη 03/07

21:00 Μητέρα | Mother (Μπονγκ Τζουν-Χο | Bong Joon-ho, 2009,129΄)

Προλογίζει ο Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος, κριτικός κινηματογράφου

Πέμπτη 04/07

23:15 Χαν Γκονγκ-Τζου | Han Gong-ju (Λι Σου-Τζιν | Lee Su-jin, 2013, 112΄)

Παρασκευή 05/07

23:15 Πιετά | Pietà (Κιμ Κι-Ντουκ | Kim Ki-duk, 2012, 103΄)

Κατεβάστε το ωρολόγιο πρόγραμμα:

https://bit.ly/kcrime-screenings

OI ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

ΜΝHΜΕΣ ΦOΝΩΝ / MEMORIES OF MURDER

(Salinui chueok, 2003)

ΠΈ 27.6 / 21 .00

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Μπονγκ Τζουν-Χο |Bong Joon-ho.

Παίζουν: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha, Song Jae-ho, Ko Seo-hie, Ryu Tae-ho, Park No-shik. Έγχρωμη, 132΄

Το 1986, δύο ανυποψίαστοι ντετέκτιβ αναλαμβάνουν την υπόθεση ενός διπλού φόνου σε μια επαρχία της Νότιας Κορέας. Όταν ο δολοφόνος χτυπήσει πολλές ακόμη φορές, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, θα συνειδητοποιήσουν πως βρίσκονται στο κυνήγι του πρώτου καταγεγραμμένου σίριαλ κίλερ της χώρας. Έχοντας βυθιστεί στο σκοτάδι μιας υπόθεσης που μολύνει ό,τι βρεθεί στον δρόμο της, οι δυο ντετέκτιβ επιχειρούν να λύσουν το παζλ ενώνοντας τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, σε ένα αστυνομικό θρίλερ υπαρξιακών αποχρώσεων, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα.

ΑΣΟYΡΑ: Η ΠOΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡAΝΟΙΑΣ / ASURA: THE CITY OF MADNESS

(Asura, 2016)

ΠA 28.6 / 21 .00

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κιμ Σανγκ – Σου | Kim Sung-su.

Παίζουν: Jung Woo-sung, Hwang Jung-min, Ju Ji-hoon, Kwak Do-won, Jeong Man-sik. Έγχρωμη, 136΄

Ο ντετέκτιβ Χαν Ντο-Κγιούν αναλαμβάνει να καθαρίζει τις βρώμικες δουλειές του διεφθαρμένου δημάρχου της πόλης, με αντάλλαγμα τα χρήματα που απαιτούνται για τη θεραπευτική αγωγή της γυναίκας του, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο καρκίνου. Ενώ ο δήμαρχος ετοιμάζεται να κλείσει μία επικερδή για τον ίδιο συμφωνία ανοικοδόμησης της περιοχής, οι μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται στα χνάρια του και στρέφονται στον Χαν Ντο-Κγιούν για να τους βοηθήσει. Παγιδευμένος ανάμεσα σε δυνάμεις που τον υπερβαίνουν, ο Χαν Ντο-Κγιούν κάνει τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη (χωρίς, βέβαια, να διαφαίνεται πως υπάρχει κάποια σωστή) και η πόλη μετατρέπεται σε ένα απέραντο σφαγείο γεμάτο από τη δυσωδία του μετάλλου και του

ανθρώπινου αίματος.

ΑΝΤIΚΡΙΣΑ ΤΟΝ ΔΙAΒΟΛΟ / I SAW THE DEVIL

(Ang-ma-reul bo-at-da, 2010)

ΣA 29.6 / 21 .00

Σκηνοθεσία: Κιμ Τζι-Γουν | Kim Jee-woon.

Σενάριο: Park Hoon-jung, Kim Jee-woon. Παίζουν: Lee Byung-hun, Choi

Min-sik, Jeon Gook-hwan, Chun Ho-jin. Έγχρωμη, 144΄

Η ηδονή του βασανισμού και του αργού θανάτου τρέφει τον Κγιουνγκ-Τσαλ, έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου, ο οποίος αναζητεί το επόμενό του θύμα στους δρόμους της Σεούλ. Μόλις προσέξει στην άκρη του δρόμου μια νεαρή κοπέλα που έχει μείνει από σκασμένο λάστιχο, θα προσφερθεί να τη βοηθήσει με σκοπό να ικανοποιήσει τη νοσηρή του ανάγκη. Ο αρραβωνιαστικός της, ο μυστικός πράκτορας Σου-Χιον, ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Ό,τι ακολουθεί είναι μία καταστροφική μεταμόρφωση, όπου η γραμμή μεταξύ θύτη και θύματος συνεχώς θολώνει, και η ωμή βία επιβεβαιώνει πως όταν κοιτάζει κανείς για πολλή ώρα την άβυσσο, εκείνη αναπόφευκτα θα του ανταποδώσει το βλέμμα.

Προλογίζει ο Δημήτρης Κολιοδήμος, κριτικός κινηματογράφου.

ΓΛΥΚOΠΙΚΡΗ ΖΩΉ / A BITTERSWEET LIFE

(Dalkomhan insaeng, 2005)

ΚΥ 30.6 / 21 .00

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Χονγκ Τζανγκ-Ντου |Hong Jung-Doo & Κιμ Τζι-Γουν | Kim Jee-woon.

Παίζουν: Lee Byung-hun, Shin Min-a, Kim Yeong-cheol, Hwang Jung-min, Kim Roe-ha, Oh Dal-su. Έγχρωμη, 119΄

Ο Σαν-Γου δεν είναι ένας τυχαίος διευθυντής ξενοδοχείου. Εύστροφος και αποτελεσματικός, είναι επίσης το δεξί χέρι του Κανγκ, μεγάλου αφεντικού του υποκόσμου. Ωστόσο, ο σκληρός Κανγκ έχει μια αδυναμία: τη νεαρή του σύντροφο, Χίσου. Έχοντας υποψίες ότι τον απατά, ο ζηλότυπος Κανγκ διατάζει τον Σαν-Γου να τακτοποιήσει το θέμα, αλλά εκείνος διστάζει να σκοτώσει τη Χίσου και τον εραστή της χωρίς να ξέρει το γιατί. Παρασυρμένος από ένα αγνό συναίσθημα, και παρότι

ήδη μυημένος στις διαδρομές της παρανομίας, ο Σαν-Γου θα βυθιστεί σταδιακά στους πιο σκοτεινούς διαδρόμους της βίας και του εγκλήματος.

Προλογίζει η Πόλυ Λυκούργου, κριτικός κινηματογράφου

H ΕΚΔIΚΗΣΗ ΜIΑΣ ΚΥΡIΑΣ / LADY VENGEANCE

(Chinjeolhan geumjassi, 2005)

ΔΕ 1 .7 / 21 .00

Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν-γουκ Ι Park Chan-wook

Σενάριο: Chung Seo-kyung, Park Chan-wook.

Παίζουν: Lee Yeong-ae, Choi Min-sik, Kim Byeong-Ok, Oh Dal-su, Lee Seung-shin, Kim Bu-seon. Έγχρωμη, 115΄

«Υπάρχουν καλές απαγωγές και κακές απαγωγές. Η καλή απαγωγή είναι όταν παίρνεις ένα παιδί αλλά το επιστρέφεις, σώο και αβλαβές, στους γονείς του στο τέλος της ιστορίας». Αυτή η περίφημη ατάκα από την Τελευταία εκδίκηση (Sympathy for Mr.Vengeance, 2022) επανέρχεται στην Εκδίκηση μιας κυρίας, το τελευταίο μέρος της περίφημης «Τριλογίας της Εκδίκησης» του Παρκ Τσαν-Γουκ. Η Γκουμ-Για έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης 13 χρόνων για το φόνο ενός αγοριού, ενώ η νεογέννητη κόρη της είχε δοθεί για υιοθεσία σε αγνώστους. Ωστόσο, δεν άφησε τα χρόνια της στη φυλακή να κυλήσουν ανεκμετάλλευτα: Η αγγελική της μορφή και οι αγνές της χειρονομίες κατέκτησαν τις καρδιές των συγκρατουμένων της, και με τη βοήθειά τους ύφανε με κάθε λεπτομέρεια την εκδίκηση που θα την οδηγήσει στη λύτρωση.

Προλογίζει ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφου.

Ο ΒΕΤΕΡAΝΟΣ / VETERAN

(Beterang, 2015)

ΤΡ 2.7 / 21 .00

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Ργιου Σονγκ-Γουαν | Ryu Seung-wan.

Παίζουν: Hwang Jung-min, Yoo Ah-in, Yoo Hae-jin, Oh Dal-su, Jang Yoon-ju. Έγχρωμη, 123΄

Ο Μπε, ένας οδηγός νταλίκας που διαμαρτύρεται έξω από το κτίριο της πολυεθνικής εταιρείας Σίντζιν Γκρουπ για απλήρωτους μισθούς, καταλήγει μυστηριωδώς στο νοσοκομείο. Λίγες μέρες αργότερα θα αυτοκτονήσει, και ο γιος του θα εκμυστηρευτεί στον βετεράνο αστυνομικό Σο Ντο-Τσεόλ τη διαμάχη του πατέρα του με την εταιρεία. Αυτή είναι η σπίθα που θα πυροδοτήσει ένα ανελέητο κυνήγι για απόδοση δικαιοσύνης από τον Σο Ντο-Τσεόλ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους, ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως πρέπει να αναμετρηθεί με τον Τζο Ταέ-Ο, τον κακομαθημένο και αλαζόνα κληρονόμο της Σίντζιν Γκρουπ, ο οποίος θεωρεί πως οι πράξεις του είναι

υπεράνω κάθε νόμου.

ΜΗΤΕΡΑ / MOTHER

(Madeo, 2009)

ΤΕ 3.7 / 21 .00

Σκηνοθεσία: Μπονγκ Τζουν-Χο | Bong Joon-ho.

Σενάριο: Bong Joon-ho, Park Eun-kyo. Παίζουν: Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Goo, Yun Je-mun, Jeon Mi-seon, Song Sae-byeok. Έγχρωμη, 129΄

Ένα νεαρό κορίτσι βρίσκεται νεκρό σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και ένας 27χρονος άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της. Ένας αναποτελεσματικός δικηγόρος και μια απαθής αστυνομία, που κλείνει την υπόθεσή του πολύ γρήγορα, ωθούν τη μητέρα του να ενεργήσει μόνη της. Ενεργοποιώντας όλα τα μητρικά της ένστικτα και χωρίς να εμπιστεύεται κανέναν, ξεκινά μια προσωπική οδύσσεια για να βρει τον δολοφόνο και

να αποδείξει την αθωότητα του γιου της.

Προλογίζει ο Γιάννης-Καντέα Παπαδόπουλος, κριτικός κινηματογράφου.

ΧΑΝ ΓΚΟΝΓΚ-ΤΖΟΥ / HAN GONG-JU (Han Gong-Ju, 2013)

ΠΕ 4 .7 / 23.15

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Λι Σου-Τζιν | Lee Su-jin.

Παίζουν: Chun Woo-hee, Jung In-sun, Lee Yeong-ran. Έγχρωμη, 112΄

H 17χρονη Han Gong-ju προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της έπειτα από ένα τραυματικό γεγονός. Οι γονείς της την αγνοούν και την απορρίπτουν, ενώ ο καθηγητής της, Lee Nan-do, τη βοηθάει να αλλάξει σχολείο και της προσφέρει καταφύγιο στο σπίτι της μητέρας του. Στο καινούργιο σχολείο, η Han Gong-ju προσπαθεί να προσαρμοστεί, κάνοντας

καθημερινά κολύμβηση. Την ίδια στιγμή, η νέα της συμμαθήτρια, Eunhee, την πλησιάζει και την παρακινεί να ανοιχτεί. Πολύ γρήγορα, όμως, το οδυνηρό παρελθόν θα αναδυθεί στην επιφάνεια.

ΠΙΕΤΑ / PIETΑ (Pieta, 2012)

ΠΑ 5.7 / 23.15

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Κιμ Κι-Ντουκ | Kim Ki-duk.

Παίζουν: Jo Min-soo, Lee Jung-Jin, Woo Ki-Hong, Kang Eun-jin. Έγχρωμη, 103΄

Στη βραβευμένη με Χρυσό Λέοντα ταινία του εικονοκλάστη σκηνοθέτη Κιμ Κι-Ντουκ, o Γκανγκ-Ντο είναι ένας ερημίτης τοκογλύφος σε μία μικρή παρακμιακή περιοχή της Κορέας, που επιφυλάσσει μια πολύ σκληρή και συγκεκριμένη τιμωρία σε όποιον αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειό του: τον τραυματίζει, αφήνοντάς τον ανάπηρο, για να εισπράξει τα χρήματα της ασφάλειας. Μία μέρα εμφανίζεται αναπάντεχα στη ζωή του η μητέρα του, η οποία τον είχε εγκαταλείψει μετά τη γέννα και την οποία αντικρίζει για πρώτη φορά στη ζωή του. Αν και αρχικά την απωθεί, στη συνέχεια τη δέχεται και δένεται σταδιακά μαζί της. Όταν εκείνη πέσει θύμα απαγωγής, ο Γκανγκ-Ντο θα κινήσει γη και ουρανό για να τη βρει. Σχεδόν νομοτελειακά, θα έρθει αντιμέτωπος με το παρελθόν του και τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκε τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 6 ευρώ (γενική είσοδος). Κάρτα προβολών: 3 ταινίες/12 ευρώ

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: https://tickets.tainiothiki.gr/

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News