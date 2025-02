Χωρίζουν Κάνιε Γουέστ – Μπιάνκα Σενσόρι μετά το γυμνό και τα ρατσιστικά σχόλια

Μόλις 11 μέρες μετά την πολυσυζητημένη γυμνή εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι στα Grammys και το ρατσιστικό παραλήρημα του Κάνιε Γουέστ, οι φήμες για τον χωρισμό τους φουντώνουν.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά για την αποζημίωση της Σενσόρι, η οποία θα λάβει 5 εκατομμύρια δολάρια. Αν και η νομική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, η 30χρονη παραμένει στην πολυτελή έπαυλη τους στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα, η Σενσόρι φαίνεται να αποχωρεί και από την ταινία μυθοπλασίας που ετοίμαζε με τον ράπερ.

«Η Μπιάνκα είναι βαθιά τραυματισμένη από τις πράξεις του Ye και δεν τις υποστηρίζει καθόλου», φέρεται να δήλωσε μία πηγή. «Είναι τρομοκρατημένη από ό,τι έχει κάνει εκείνος, όπως και πολλοί άλλοι κοντινοί του άνθρωποι», πρόσθεσε.

Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, καθώς δύο παραγωγοί είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν λόγω των αμφιλεγόμενων δηλώσεων του Γουέστ, ενώ η ίδια η Σενσόρι έχει παγώσει τη συμμετοχή της. Το μέλλον του έργου παραμένει αβέβαιο.

«Η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς δύο παραγωγοί του πρότζεκτ είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του Γουέστ», ανέφερε η πηγή. «Με την παραγωγή να έχει σταματήσει λόγω της άρνησης της Μπιάνκα, το μέλλον παραμένει αβέβαιο».

