Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!

Αδιανόητο κι όμως συνέβη! Ενας 25χρονος αλβανικής καταγωγής συνελήφθη στην Πύλο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος γιατί μετέβη έξαλλος σε κουρείο 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί της ίδιας ημέρας, τον εξύβρισε και του επιτέθηκε με πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ο λόγος του επεισοδίου ήταν ότι δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Επιπλέον, κατά την αποχώρησή του προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου.

Η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



