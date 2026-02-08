Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!

Δράστης ένας 25χρονος αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος

08 Φεβ. 2026 14:24
Pelop News

Αδιανόητο κι όμως συνέβη! Ενας 25χρονος αλβανικής καταγωγής συνελήφθη στην Πύλο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου-Νέστορος γιατί μετέβη έξαλλος σε κουρείο 51χρονου κουρέα, στον οποίο είχε κουρευτεί το πρωί της ίδιας ημέρας, τον εξύβρισε και του επιτέθηκε με πτυσσόμενη ράβδο (γκλοπ), προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ο λόγος του επεισοδίου ήταν ότι δεν του άρεσε το κούρεμα που του έκανε.

Επιπλέον, κατά την αποχώρησή του προκάλεσε φθορές στο όχημα του 51χρονου.

Η πτυσσόμενη ράβδος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

