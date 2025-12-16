Δώρο Χριστουγέννων 2025: Δικαιούχοι, τρόπος υπολογισμού και online εργαλείο της ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) παρέχουν αναλυτικές οδηγίες για το Δώρο Χριστουγέννων 2025 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Οι μισθωτοί μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το ποσό που τους αναλογεί μέσω της ειδικής online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ στη διεύθυνση kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Το Δώρο Χριστουγέννων κατοχυρώνεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2010 και αποτελεί υποχρεωτική παροχή δημοσίας τάξεως, που δεν μπορεί να καταργηθεί ή να περιοριστεί με συμφωνίες.

Ποιοι το δικαιούνται

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως εργοδότη.

Πώς υπολογίζεται

Η περίοδος υπολογισμού εκτείνεται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για πλήρη απασχόληση όλο το διάστημα: Ένας πλήρης μισθός (για μισθωτούς) ή 25 ημερομίσθια (για ημερομισθίους).

Για μικρότερη διάρκεια: Αναλογικό ποσό (2/25 μισθού ή 2 ημερομίσθια ανά 19 ημερολογιακές ημέρες).

Συνυπολογίζονται νόμιμες απουσίες (άδεια, μητρότητα, τριήμερο ασθενείας). Το ποσό προσαυξάνεται με συντελεστή αδείας 0,041666.

Βάση είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου (ή της λήξης σύμβασης), συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων (υπερωρίες, πριμ κ.ά. αν είναι τακτικά).

Ειδικές περιπτώσεις:

Ωρομίσθιοι: Μέσος όρος αποδοχών περιόδου.

Μερική απασχόληση: Βάσει μειωμένων αποδοχών.

Εκ περιτροπής: 1 ημερομίσθιο ανά 8 πραγματοποιηθέντα.

Το δώρο καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και υπόκειται σε εισφορές ΕΦΚΑ και φόρο.

Πότε καταβάλλεται

Έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025 (Κυριακή, οπότε πρακτικά έως 19 ή 20 Δεκεμβρίου ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης). Ο εργοδότης μπορεί να το δώσει νωρίτερα.

Τι κάνετε αν δεν καταβληθεί

Προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας για μηνυτήρια αναφορά και αυτόφωρο. Οι αξιώσεις παραγράφονται μετά 5 χρόνια.

