«Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους» μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον

30 Απρ. 2026 18:05
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός σήμανε σήμερα (30/4/2026_ το απόγευμα στην περιοχή του Ιλίου εξαιτίας φωτιάς σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, η οποία επεκτάθηκε και σε διαμερίσματα του κτιρίου.

Συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Έτσι στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους στα παρακείμενα κτίρια.

Μάλιστα αρχικά στο σημείο έφτασαν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Πλέον επιχειρούν 32 πυροσβέστες και 13 οχήματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

«Ακουγόταν εκρήξεις, υπήρχε κάτι εύφλεκτο»
Περίοικος κατήγγειλε πως «άργησε η πυροσβεστική» και ανέφερε πως «ήρθε ένα μικρό αυτοκίνητο που άδειασε γρήγορα. Ακούγονταν εκρήξεις από μέσα που σημαίνει ότι είχε κάτι εύφλεκτο».

Άλλος κάτοικος ανέφερε: «Είπα στους ιδιοκτήτες να φύγουν για να σώσουν τη ζωή τους, το βασικό είναι η υγεία».

Επίσης περίοικος κατήγγειλε πως «παίρναμε την πυροσβεστική τηλέφωνο, αλλά δεν απαντούσε».

Ενώ όπως ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας ακούστηκαν πολλές εκρήξεις, τονίζοντας πως «το σχολείο που είναι από πίσω έπαθε ζημιά».

