Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε αναμένεται η επόμενη δόση

04 Φεβ. 2026 10:03
Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας για την καταβολή της δεύτερης μεγάλης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Χιλιάδες νοικοκυριά αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο έως τις 29 Μαΐου 2026.

Η πληρωμή αφορά τιμολόγια αγοράς καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που εκδόθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 και έχουν καταχωριστεί εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες πληρωμής

  1. Έως 29 Μαΐου 2026 – Δεύτερη δόση (κύρια πληρωμή) Προηγούνται: • Οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης (λόγω άμεσης διασταύρωσης στοιχείων) • Δικαιούχοι σε περιοχές με δριμύ ψύχος (υψηλός συντελεστής βαθμοημερών)

    Ακολουθούν σταδιακά: • Φυσικό αέριο • Υγραέριο • Καυσόξυλα & πέλετ (κυρίως οικισμοί < 3.500 κατοίκων) • Τηλεθέρμανση

  2. Έως 31 Ιουλίου 2026 – Τρίτη και τελευταία δόση Αποκλειστικά για καταναλωτές φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης που αφορούν την ίδια περίοδο (1/10/2025 – 31/3/2026).

Ποσά επιδόματος

Το ύψος κυμαίνεται από 100 € έως 800 € ανάλογα με: • Σύνθεση νοικοκυριού (αριθμός τέκνων) • Τ.Κ. μόνιμης κατοικίας • Είδος καυσίμου

Σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.000 € και σε οικογένειες με παιδιά έως 1.200 € σε συγκεκριμένες ζώνες.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι τώρα

  • Πετρέλαιο θέρμανσης: Δεν απαιτείται επιπλέον ενέργεια – η διασταύρωση γίνεται αυτόματα (αρκεί να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση).
  • Υπόλοιπα καύσιμα: Υποχρεωτική καταχώριση των παραστατικών στην πλατφόρμα myΘέρμανση (ενότητα «Τα Παραστατικά μου»).
  • IBAN: Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός που έχετε δηλώσει είναι ενεργός και στο όνομα του δικαιούχου, ώστε να αποφευχθούν απορρίψεις.

Γενικά στοιχεία προϋπολογισμού

Για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 έχουν διατεθεί συνολικά 195 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

