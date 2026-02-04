Επίδομα Θέρμανσης 2025-2026: Πότε αναμένεται η επόμενη δόση
Πότε καταβάλλεται η επόμενη δόση επιδόματος θέρμανσης 2025-2026. Τι να κάνετε στο myΘέρμανση για να λάβετε τα χρήματα.
Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας για την καταβολή της δεύτερης μεγάλης δόσης του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Χιλιάδες νοικοκυριά αναμένουν την πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους μέσα στις επόμενες ημέρες ή το αργότερο έως τις 29 Μαΐου 2026.
Η πληρωμή αφορά τιμολόγια αγοράς καυσίμων ή θερμικής ενέργειας που εκδόθηκαν από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 και έχουν καταχωριστεί εμπρόθεσμα στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.
Χρονοδιάγραμμα και προτεραιότητες πληρωμής
-
Έως 29 Μαΐου 2026 – Δεύτερη δόση (κύρια πληρωμή) Προηγούνται: • Οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης (λόγω άμεσης διασταύρωσης στοιχείων) • Δικαιούχοι σε περιοχές με δριμύ ψύχος (υψηλός συντελεστής βαθμοημερών)
Ακολουθούν σταδιακά: • Φυσικό αέριο • Υγραέριο • Καυσόξυλα & πέλετ (κυρίως οικισμοί < 3.500 κατοίκων) • Τηλεθέρμανση
-
Έως 31 Ιουλίου 2026 – Τρίτη και τελευταία δόση Αποκλειστικά για καταναλωτές φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης που αφορούν την ίδια περίοδο (1/10/2025 – 31/3/2026).
Ποσά επιδόματος
Το ύψος κυμαίνεται από 100 € έως 800 € ανάλογα με: • Σύνθεση νοικοκυριού (αριθμός τέκνων) • Τ.Κ. μόνιμης κατοικίας • Είδος καυσίμου
Σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.000 € και σε οικογένειες με παιδιά έως 1.200 € σε συγκεκριμένες ζώνες.
Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι τώρα
- Πετρέλαιο θέρμανσης: Δεν απαιτείται επιπλέον ενέργεια – η διασταύρωση γίνεται αυτόματα (αρκεί να υπάρχει εγκεκριμένη αίτηση).
- Υπόλοιπα καύσιμα: Υποχρεωτική καταχώριση των παραστατικών στην πλατφόρμα myΘέρμανση (ενότητα «Τα Παραστατικά μου»).
- IBAN: Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός που έχετε δηλώσει είναι ενεργός και στο όνομα του δικαιούχου, ώστε να αποφευχθούν απορρίψεις.
Γενικά στοιχεία προϋπολογισμού
Για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 έχουν διατεθεί συνολικά 195 εκατ. ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.
