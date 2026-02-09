Γεωργιάδης: Σαφή μηνύματα για Χίο, Λιμενικό και μετεκλογικές συνεργασίες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/2) στον ΣΚΑΪ για τα πρόσφατα γεγονότα στη Χίο, αλλά και για τα πιθανά σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών της Νέας Δημοκρατίας.

Σχετικά με τα περιστατικά στο νοσοκομείο της Χίου, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι διερμηνείς από τη ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» εισήλθαν χωρίς άδεια στον χώρο και φέρονται να προέτρεπαν μετανάστες να καταγγείλουν ότι δέχθηκαν χτυπήματα από το Λιμενικό, ώστε να διεκδικήσουν άσυλο.

Σχετικά με το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται παιδιά που τραυματίστηκαν στη Χίο, ο υπουργός ανέφερε ότι εμφανίστηκαν ομάδες Αφγανών με επικεφαλής βουλευτές, μεταξύ των οποίων η κυρία Κατριβάνου και αργότερα η κυρία Πέρκα. Ο ίδιος διερωτήθηκε για το λόγο παρουσίας των βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε κίνδυνος δημιουργίας παραπλανητικών καταγγελιών ενώ η υπόθεση διερευνάται.

Ο υπουργός κατήγγειλε επίσης ότι η κριτική εναντίον του Λιμενικού υπερβαίνει κάθε όριο, αναφερόμενος σε ισχυρισμούς για «δολοφονικές προθέσεις» του σώματος, ενώ παράλληλα διασώθηκαν 25 άτομα. Σφοδρή κριτική απηύθυνε και σε συγκεκριμένα στελέχη της Αριστεράς για τον τρόπο που σχολιάζουν τα περιστατικά λαθροδιακίνησης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις κατηγορίες περί επαναπροώθησης (push back), ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις 400 μέτρα από την ακτή και ότι το push back θα ήταν εντελώς παράλογο και παράνομο σε αυτή την περίπτωση, τονίζοντας ότι πιθανότατα επρόκειτο για λάθος χειρισμό ή ατύχημα.

Σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνεργαστεί ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο ούτε με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Πλην του ΠΑΣΟΚ, άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, θα έχουμε νέες εκλογές», σημείωσε.

Αναφερόμενος στον κ. Βελόπουλο, ανέφερε ότι «ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν υπήρξε ποτέ», ενώ επανέλαβε ότι η συγκυβέρνηση μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ζητηθεί από τον λαό και αφορά κόμματα με τα οποία υπάρχει πολιτική ταύτιση.

Ενημέρωση για νοσοκομεία και προσωπικό

Κατά την περιοδεία του σε νοσοκομεία της χώρας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η πλειονότητα των εργαζομένων δεν συμμετέχει σε κινητοποιήσεις. Ειδικά για το νοσοκομείο Λευκάδας σημείωσε ότι η εικόνα του έχει βελτιωθεί σημαντικά, με προϋπολογισμό που αυξήθηκε από 2 σε 8 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα προανήγγειλε ότι εντός του 2026 όλοι οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως είχε δεσμευτεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



