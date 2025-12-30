Η περιοδεία που έβαλε τη Μπιγιονσέ στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων

Η Μπιγιονσέ αποτελεί την πέμπτη σταρ από τον χώρο της μουσικής βιομηχανίας που καταφέρνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το Forbes.

Η περιοδεία που έβαλε τη Μπιγιονσέ στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων
30 Δεκ. 2025 10:57
30 Δεκ. 2025 10:57
Pelop News

Στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, εντάχθηκε η Μπιγιονσέ αποτελώντας πλέον την πέμπτη σταρ από τον χώρο της μουσικής που καταφέρνει κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το Forbes.

Η απόλυτη βασίλισσα των Γκράμι συμπεριλήφθηκε στους πλουσιότερους του κόσμου μετά την τεράστια επιτυχία της περιοδείας της «Cowboy Carter», η οποία απέφερε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων και επιπλέον 50 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις αναμνηστικών. Είχε προηγηθεί η εξίσου εντυπωσιακή πορεία της περιοδείας «Renaissance» το 2023, με έσοδα που ξεπέρασαν τα 579 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σύζυγός της, Jay-Z, ήταν ο πρώτος μουσικός που συμπεριλήφθηκε στη λίστα το 2019, ενώ το ίδιο ορόσημο έχουν κατακτήσει επίσης η Rihanna, ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) και η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift).

Παρόλο που η «Queen B» δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στην αγορά της ομορφιάς με το brand Cécred, στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών με το SirDavis, καθώς και στον τομέα της ένδυσης με τη σειρά Ivy Park, το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της περιουσίας προέρχεται από τη μουσική. Σύμφωνα με το Forbes, οι βασικές πηγές των εσόδων της παραμένουν τα δικαιώματα του μουσικού της καταλόγου και οι εισπράξεις από τις παγκόσμιες περιοδείες της.

Το 2010 ίδρυσε την εταιρία Parkwood Entertainment η οποία διαχειρίζεται όλες τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες — από τη μουσική και τις συναυλίες έως τα ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Σε οποιαδήποτε κατηγορία της βιομηχανίας του θεάματος, πρακτικά δεν υπάρχει κάτι πιο προσοδοφόρο, από έναν καλλιτέχνη που μπορεί να γεμίζει στάδια», σημείωσε το Forbes. Ενδεικτικό του μεγέθους των παραγωγών της είναι ότι η πρόσφατη περιοδεία της απασχόλησε 350 άτομα, χρησιμοποίησε εξοπλισμό που γέμισε 100 φορτηγά ενώ χρειαζόταν οκτώ εμπορευματικά αεροσκάφη Boeing 747 για τη μεταφορά του σόου από πόλη σε πόλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας για το 2025, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων έχει ξεπεράσει πλέον τους 3.000 παγκοσμίως.

