Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακό Στάδιο, πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικός & Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δροσιάς Τριταίας «Οι Γιαννιάδες». Η παρουσία συγχωριανών, φίλων και μελών του Συλλόγου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, σε μια εκδήλωση με έντονο κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Την πίτα ευλόγησε ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, Αρχιμανδρίτης πατήρ Ιωσήφ. Στη συνέχεια, η γραμματέας του Συλλόγου, Γεωργία Νικολοπούλου, παρουσίασε μέσω βίντεο τις δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Ο δήμαρχος Δήμος Ερυμάνθου, Θεόδωρος Μπαρής, αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης αντίστοιχων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διατήρηση της ζωής στα χωριά, ενώ έκανε ειδική μνεία σε έργα που δρομολογούνται σε συνεργασία με τον Σύλλογο και την Τοπική Κοινότητα, όπως η αναπαλαίωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου, η δημιουργία Μουσείου «Γιαννιά», καθώς και η ανακαίνιση και συντήρηση της κεντρικής πλατείας του χωριού.

Παρόντες ήταν επίσης η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού Ελένη Χριστοδουλοπούλου, ο πρώην αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Παπαγιανόπουλος, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης Ζώρλας.

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος παρενέβη με επιστολή, τονίζοντας ότι ο Σύλλογος αποτελεί «ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και περιβαλλοντικής συνείδησης», με δράσεις που συμβάλλουν στην επισκεψιμότητα, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου ευχαρίστησε δημόσια τον αντιπεριφερειάρχη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενής συνεργασίας με τον Δήμο, την Περιφέρεια και την Κεντρική Κυβέρνηση, με στόχο την αποφυγή της ερημοποίησης των ορεινών χωριών.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Διαμαντής Κανελλόπουλος τόνισε τη σημασία των πολιτιστικών δράσεων για τη στήριξη της ζωής στα χωριά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, μεταξύ αυτών ο Σπύρος Κόντης, ο Θεόδωρος Ζακυνθινός και ο Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η Χορωδία της Κοινο-Τοπίας, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Λίνα Γερονίκου, με συνοδεία πιάνου από την Κατερίνα Φιλιππάτου, ερμηνεύοντας τα Κάλαντα και άλλα μελωδικά τραγούδια.

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους, τη Διοικούσα Επιτροπή του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για τη φιλοξενία και τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας, καθώς και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τη διαρκή συνεργασία και προβολή των δράσεών του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



