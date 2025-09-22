Μελισσανίδης: Εξαγοράζει το 51% της «Εφημερίδας των Συντακτών» με 5 εκατ. ευρώ

Νέο κεφάλαιο ανοίγει για την «Εφημερίδα των Συντακτών», καθώς ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποκτά τον έλεγχο του πλειοψηφικού πακέτου με τίμημα που φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και συνοδεύεται από επενδυτικό σχέδιο.

22 Σεπ. 2025 13:21
Στον επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη περνά το πλειοψηφικό πακέτο της «Εφημερίδας των Συντακτών», μετά την υπογραφή προσυμφώνου για την εξαγορά του 51%. Η συμφωνία, που υπογράφηκε την περασμένη Τετάρτη, εκτιμάται ότι φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από την αρχική αποτίμηση των 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso».

Το τίμημα συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα, ενώ σήμερα αναμένεται Γενική Συνέλευση για την τυπική έγκριση της συμφωνίας. Οι τελικές υπογραφές υπολογίζεται ότι θα πέσουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, με τον Δημήτρη Μελισσανίδη να αναδεικνύεται σε βασικό μέτοχο του μέχρι σήμερα συνεταιριστικού εντύπου.

Η συμφωνία περιλαμβάνει διετή μεταβατική περίοδο, με διασφάλιση των θέσεων εργασίας, μικρές αυξήσεις μισθών και δέσμευση για συνέχιση της εφημερίδας στην ίδια εκδοτική γραμμή. Παράλληλα, τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη οφειλών προς εργαζόμενους –που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 5,5 μήνες– αλλά και για την εξόφληση χρεών.

Η εφημερίδα αναμένεται να μεταφερθεί στον Πειραιά, ενώ δρομολογούνται αλλαγές στη διοικητική της δομή με νέο διοικητικό συμβούλιο και πρόεδρο.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης ξεκίνησε την επιχειρηματική του πορεία το 1975 με σχολή οδηγών στον Κορυδαλλό και το 2000 ίδρυσε την Aegean Marine Petroleum, που εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στον χώρο του αθλητισμού, ανέλαβε την ΑΕΚ το 1992, ενώ το 2022 εγκαινίασε το νέο γήπεδο της ομάδας, την OPAP Arena.
