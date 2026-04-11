Πάτρα: Ξεκινούν οι απαλλοτριώσεις για το Ρωμαϊκό Στάδιο, αλλάζει έδρα ιστορικό μπαρ

Η προώθηση του σχεδίου για την πλήρη ανάδειξη του Ρωμαϊκού Σταδίου της Πάτρας φέρνει αλλαγές στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και επηρεάζει πλέον άμεσα και χρήσεις που για χρόνια είχαν ενσωματωθεί στη ζωή της πόλης.

Μία από αυτές είναι το Ουλαλούμ, το οποίο αποχωρεί από τον χώρο όπου λειτούργησε τα τελευταία 16 χρόνια, καθώς το ακίνητο περιλαμβάνεται στη ζώνη των απαλλοτριώσεων που συνδέονται με την εξέλιξη του έργου. Το μαγαζί δεν κλείνει, αλλά μεταφέρεται ακριβώς απέναντι, παραμένοντας στην ίδια γειτονιά.

Περιμένοντας τις μπουλντόζες: Στο επίκεντρο οι απαλλοτριώσεις και η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Η μετακίνηση αυτή συνδέεται με τη συνολική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το Ρωμαϊκό Στάδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, προχωρούν απαλλοτριώσεις, κτηματολογικές διαδικασίες και κατεδαφίσεις σε σειρά ακινήτων της περιοχής, με στόχο την αποκάλυψη μεγαλύτερου τμήματος του μνημείου και τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους και ασφαλούς πρόσβασης για το κοινό.

Η υπουργός Πολιτισμού έχει επισημάνει ότι ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη ανάδειξη του Σταδίου στο κέντρο της πόλης, ενώ από την ίδια ενημέρωση προκύπτει ότι δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένα νεότερα μνημεία που να εμποδίζουν την πορεία των παρεμβάσεων. Παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της συνεργασίας με τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να προχωρήσει συνολικά η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.

Στην περίπτωση του Ουλαλούμ, η είδηση δεν αφορά μόνο τη μεταφορά ενός καταστήματος. Αφορά και μια γωνία που είχε αποκτήσει διαχρονικά το δικό της αποτύπωμα. Πριν από το Ουλαλούμ, στο ίδιο σημείο λειτουργούσε από το 1984 το Ρόκυ Ρακούν του Τάκη Γασπαράτου, ένα μαγαζί που επίσης είχε ταυτιστεί με τη μουσική και την έξοδο στην Πάτρα. Με αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη θέση είχε ήδη ιστορία πριν από την τελευταία της φάση.

Το Ουλαλούμ συνέχισε αυτή την παρουσία για 16 χρόνια και έγινε σημείο αναφοράς για ένα διαφορετικό, νεότερο κοινό, χωρίς όμως να κόβεται τελείως το νήμα με το παρελθόν της γωνίας. Γι’ αυτό και η αποχώρησή του από τον συγκεκριμένο χώρο έχει ειδικό βάρος για πολλούς στην πόλη, ακόμη κι αν το ίδιο το μαγαζί συνεχίζει αμέσως απέναντι.

Η περιοχή γύρω από το Ρωμαϊκό Στάδιο αλλάζει ήδη όψη. Τμήματα του μνημείου έχουν αρχίσει να αποκαλύπτονται πιο καθαρά, ενώ οι παρεμβάσεις που προωθούνται δείχνουν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει να προχωρήσει σε μια πιο καθαρή και λειτουργική σχέση του αρχαιολογικού χώρου με την πόλη.

Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, το Ουλαλούμ περνά στη νέα του φάση, λίγα μέτρα πιο πέρα. Η παλιά του γωνία, όμως, κλείνει έναν κύκλο που δεν αφορά μόνο τα τελευταία 16 χρόνια, αλλά και τη μακρύτερη διαδρομή ενός σημείου που είχε συνδεθεί με τη νυχτερινή ζωή της Πάτρας ήδη από την εποχή του Ρόκυ Ρακούν.

