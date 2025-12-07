Πρόστιμο €120 εκατ. στην πλατφόρμα X για παραβίαση των ψηφιακών νόμων της ΕΕ

Στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Έλον Μασκ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ, αφού διαπιστώθηκε ότι παραβίασε τους νέους ψηφιακούς νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παραβιάσεις, που εξετάζονταν για δύο χρόνια, περιλάμβαναν αυτό που η ΕΕ χαρακτήρισε ως «παραπλανητικό» μπλε τικ που δίνονταν σε χρήστες και την έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις της πλατφόρμας.

Σε μια τρίτη παραβίαση, η ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η X απέτυχε να παρέχει την απαιτούμενη πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές, οι οποίοι παρακολουθούν συνήθως αμφιλεγόμενα θέματα, όπως το πολιτικό περιεχόμενο. Η απόφαση αυτή αποτελεί το κλείσιμο μιας έρευνας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διαπίστωσε παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας από την X σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), στην πρώτη απόφαση κατά της πλατφόρμας από τότε που τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες το 2023.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Επιτροπή άνοιξε επίσημες διαδικασίες για να αξιολογήσει εάν η X παραβίασε τον DSA σε περιοχές που σχετίζονται με την διάδοση παράνομου περιεχομένου και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, για τα οποία η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Νόμος DSA προβλέπει ότι στην X μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% των παγκόσμιων εσόδων της, τα οποία εκτιμώνται σε περίπου 2,5-2,7 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2024.

Η Επιτροπή συνεχίζει να διερευνά άλλες τρεις υποθέσεις, δύο εκ των οποίων σχετίζονται με το περιεχόμενο και τους αλγορίθμους που προωθούν περιεχόμενο, οι οποίοι άλλαξαν μετά την εξαγορά του Twitter από τον Μασκ τον Οκτώβριο του 2022 και την μετονομασία του σε X. Η Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει εάν υπήρξαν παραβιάσεις των νόμων που απαγορεύουν την πρόκληση βίας ή τρομοκρατίας.

Ανώτεροι αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται ο Guardian, δήλωσαν ότι το πρόστιμο χωρίζεται σε τρία μέρη: 45 εκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή ενός μπλε τικ «επαλήθευσης» που οι χρήστες μπορούσαν να αγοράσουν, με αποτέλεσμα οι άλλοι να μην μπορούν να προσδιορίσουν την αυθεντικότητα των κατόχων λογαριασμών. Παράλληλα, επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 35 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις των κανονισμών διαφήμισης και 40 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις πρόσβασης σε δεδομένα σε σχέση με την έρευνα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



