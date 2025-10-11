Σπουδαίες νίκες για Ατρόμητο και Διαγόρα στην Α΄ ΕΠΣ Αχαΐας

Σπουδαίες και εύκολές νίκες πετύχαν σήμερα για την 3η αγωνιστική της Α΄ Κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας οι ομάδες του Ατρόμητου και του Διαγόρα οι οποίες νίκησαν τους Αστέρα Μιντιλογλίου και Αστέρα Τσουκαλείκων αντίστοιχα, ενω σημαντικό “διπλό” και για τον Πανμοβριακό Ριόλιου.

Αναλυτικά αποτελέσματα

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Αστέρας Μτιντ.-Ατρόμητος: 0-5

Διαγόρας Βρ.-Αστέρας Τσουκ.: 4-1

Πήγασος-Αχαιος: 3-1

Δόξα Νιφ.-Πανμοβριακός: 0-2

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ζαβλάνι-Αιγείρα/Ακράτα 1-2

Νίκη Προαστείου-Απόλλων Εγλ.: 2-0

19.00 Εθνικός Πατρών- Ηρακλής Π.:

