Super League: Στο προσκήνιο ξανά το σενάριο αναδιάρθρωσης – Τα «αγκάθια» των τηλεοπτικών και το πρόγραμμα των ομάδων

Το «φάντασμα» της αναδιάρθρωσης επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά πάνω από τη Super League Greece, παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν έχει ανοίξει σχετική συζήτηση, πέρα από πρόσφατες δηλώσεις του Αχιλλέας Μπέος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων από 14 σε 16, ένα σενάριο που δεν είναι νέο, αλλά αυτή τη φορά «σκοντάφτει» σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις που απορρέουν από τα τηλεοπτικά συμβόλαια των ΠΑΕ.

Οι ρήτρες στα τηλεοπτικά συμβόλαια

Το περασμένο καλοκαίρι, οι ΠΑΕ της Super League υπέγραψαν τετραετή συμφωνία (2025–2029) με την εταιρεία PERCAPITA για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των εντός έδρας αγώνων.

Στα συμβόλαια περιλαμβάνονται αυστηρές ρήτρες, με μία από τις πιο κρίσιμες να αφορά ακριβώς την αλλαγή της δομής του πρωταθλήματος. Όπως προβλέπεται:

Σε περίπτωση αύξησης των ομάδων σε 16

Και ταυτόχρονης κατάργησης των play offs και play outs

τότε ενεργοποιείται ρήτρα που δίνει τη δυνατότητα:

είτε για μείωση έως και 25% στα έσοδα των ΠΑΕ

είτε ακόμη και για αζημίως καταγγελία της σύμβασης

Η πρόβλεψη αυτή καθιστά σαφές ότι η πλευρά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν είναι αντίθετη με την αύξηση των ομάδων, υπό μία βασική προϋπόθεση: να διατηρηθεί το μοντέλο των αγώνων κατάταξης μετά την κανονική διάρκεια.

Το «αγκάθι» του αγωνιστικού προγράμματος

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, σημαντικές ενστάσεις διατυπώνονται και σε αγωνιστικό επίπεδο. Η αύξηση των ομάδων συνεπάγεται περισσότερες αγωνιστικές στην κανονική περίοδο, γεγονός που επιβαρύνει το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα των μεγάλων συλλόγων.

Οι ομάδες που συμμετέχουν παράλληλα σε:

εγχώριο πρωτάθλημα

Κύπελλο Ελλάδας

ευρωπαϊκές διοργανώσεις

εκφράζουν επιφυλάξεις, καθώς ένα πιο «βαρύ» καλεντάρι ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και τη διαχείριση των ρόστερ.

Οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η αλλαγή

Σε κάθε περίπτωση, η αναδιάρθρωση δεν είναι μια απλή διοικητική απόφαση. Για να τεθεί σε ισχύ – ακόμη και από την επόμενη αγωνιστική περίοδο – απαιτούνται:

Απόφαση της Super League Greece

Συναίνεση της ΕΠΟ

Νομοθετική ρύθμιση από την Πολιτεία

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και αγωνιστικές παραμέτρους, καθιστά σαφές ότι το θέμα της αναδιάρθρωσης παραμένει ανοιχτό, αλλά κάθε άλλο παρά εύκολο να υλοποιηθεί.

Συμπέρασμα

Το σενάριο των 16 ομάδων επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση, όμως τα τηλεοπτικά συμβόλαια, οι ρήτρες και το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα δημιουργούν ένα σύνθετο παζλ. Η τελική απόφαση, όταν και εφόσον ληφθεί, θα είναι αποτέλεσμα ισορροπίας ανάμεσα σε οικονομικά συμφέροντα, αγωνιστικές ανάγκες και θεσμικές διαδικασίες.