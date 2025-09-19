«Τρέχα, με σκοτώσανε», συγκλονίζει 81χρονη για την επίθεση που δέχτηκε σε σχολή οδηγών στον Πειραιά

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες επιχείρησαν να τη ληστέψουν, καθώς το ταμείο της επιχείρησης είναι ανέγγιχτο και το πορτοφόλι της γυναίκας δεν λείπει

19 Σεπ. 2025 17:53
Pelop News

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στον Πειραιά. Συγκεκριμένα 81χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από αγνώστους μέσα στη σχολή οδηγών που διατηρεί.

Ήταν περίπου 9 το πρωί σήμερα (19.09.2025), όταν οι δράστες φορώντας κράνη μπήκαν μέσα στην σχολή οδηγών και επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη, η οποία λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε θα μπει να χειρουργηθεί στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν την 81χρονη, καθώς το ταμείο της επιχείρησης είναι ανέγγιχτο και το πορτοφόλι της γυναίκας δεν λείπει. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι ακόμα άγνωστα.

Η κόρη του θύματος μίλησε στο Live News κι ανέφερε:

«Η μητέρα μου πηγαίνει κάθε πρωί και ανοίγει το γραφείο αρκετά νωρίς. Έτυχε σήμερα και καθυστέρησα να πάω και εγώ. Χτυπάει το τηλέφωνό μου κατά τις 09.00 και μου λέει “τρέχα, με σκοτώσανε”.

Και έφυγα όπως ήμουν, πήγα και την βρήκα μέσα στα αίματα. Ξαφνικά, λέει, όρμησαν δύο μηχανάκια με κουκούλες, δεν της είπαν τίποτα, απλά εκείνη με το που μπήκαν, αιφνιδιάστηκε και φώναξε ‘φύγετε, βοήθεια’, και την χτύπησαν. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να της πάρουν το πορτοφόλι».
