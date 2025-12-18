Ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου-Δείτε τις αυξήσεις

Ξεκινούν την Παρασκευή (19/12), δηλαδή σε λίγες ώρες από τώρα, οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες θα είναι αυξημένες κατά 2,4%.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και η δεύτερη τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, ανάλογα με το Ταμείο.

Ειδικότερα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (από το απόγευμα της Παρασκευής στα ΑΤΜ) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η προσωπική διαφορά δε θα αποτελεί πλέον τροχοπέδη για τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις για 671.586 συνταξιούχους οι οποίοι αποκλείονταν μέχρι πρότινος από την αύξηση , λαμβάνοντας αντί αυτής το επίδομα προσωπικής διαφοράς.

Με βάση τα νέα δεδομένα οι 671.586 συνταξιούχοι που εντάσσονται στον κύκλο των αυξήσεων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

Σ΄αυτούς που θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2.4% Πρόκειται για το 45% των συνταξιούχων ,περίπου 300.000 που μηδενίζουν την προσωπική τους διαφορά την 31η.12.2025. Δηλαδή συνταξιούχος που μηδένισε την προσωπική του διαφορά με την προηγούμενη αύξηση θα λάβει ολόκληρο το ποσοστό 2.4%. Αν παίρνει 1000 ευρώ σύνταξη, θα πάρει στην τσέπη του επιπλέον 24 ευρώ. Σ΄αυτούς που έχουν μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολο του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης . Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν από 50.01% έως 99.99% της αύξησης ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού. Αν δηλαδή η προσωπική διαφορά είναι 8 ευρώ και η αύξηση είναι 24 , θα λάβει καθαρή αύξηση 16 ευρώ. Σ΄αυτούς που διατηρούν προσωπική διαφορά μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αύξησης των κύριων συντάξεων του έτους 2026 οι οποίοι θα λάβουν μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς , το 50% του ποσού της αύξησης. Για παράδειγμα συνταξιούχος με προσωπική διαφορά 50 ευρώ και αύξηση 24 ευρώ, θα πάρει τη μισή αύξηση 12 ευρώ. Ολόκληρη η αύξηση θα του δοθεί του χρόνου καθώς σύμφωνα με το νόμο η προσωπική διαφορά καταργείται σε δύο δόσεις.

Ενδιαφέρον έχει το στοιχείο ότι περίπου 2.725 συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά έως 500 ευρώ ( είναι ακραίες περιπτώσεις που αφορούν τους συνταξιούχους του πρώην ΟΑΕΕ) θα λάβουν τη μισή αύξηση του 2026 ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπρεπε να περιμένουν έως και 10 χρόνια για να μπουν στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων.

Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο θα παίρνουν το 100% της ετήσιας αύξησης όλοι οι συνταξιούχοι.

Ωστόσο σύμφωνα με το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων οι απώλειες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι με Προσωπική Διαφορά φτάνουν στο 13,15% αθροιστικά!

Για παράδειγμα συνταξιούχος με προσωπική διαφορά, που είχε αποδοχές μεικτά 1.500 ευρώ.

Με τις τρεις αυξήσεις 2023 αύξηση 7,75%, 2024 αύξηση 3%, 2025 αύξηση 2,4%.

