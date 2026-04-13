5 τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου

Οι φυτικές ίνες αποτελούν «όπλο» πρώτης γραμμής στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς μικροβιώματος και στη σωστή λειτουργία του εντέρου. Παρότι τα περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου αυξάνονται και σε νεότερες ηλικίες (20-40 ετών), πολλοί δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες αυτού του θρεπτικού συστατικού.

Η γιατρός Bea Bakshi, ειδική στην πρόληψη του καρκίνου, τονίζει ότι «η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών είναι εξαιρετικά σημαντική» για τη μείωση του κινδύνου. Ευτυχώς, ακόμα και μικρές διατροφικές αλλαγές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Διαβάστε επίσης: Μελέτη: Γιατί ο καρκίνος του παχέος εντέρου αυξάνεται απότομα στους νέους

Οι 5 τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που βοηθούν στην πρόληψη

Ξηροί καρποί και σπόροι

Μια εύκολη και πρακτική λύση. Οι σπόροι chia και λιναρόσπορος είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε φυτικές ίνες και μπορούν να προστεθούν εύκολα σε γιαούρτι, βρώμη ή σαλάτες. Αμύγδαλα, καρύδια και κάσιους προσφέρουν επιπλέον υγιεινά λιπαρά και αποτελούν ιδανικό σνακ.

Όσπρια

Φακές, μαύρα φασόλια και ρεβίθια είναι οικονομικές, θρεπτικές και περιέχουν 12-15 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι. Παράλληλα, είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και μπορούν να ενταχθούν σε σούπες, σαλάτες ή μαγειρευτά πιάτα.

Δημητριακά ολικής άλεσης

Η αντικατάσταση του λευκού ψωμιού και των επεξεργασμένων ζυμαρικών με εκδοχές ολικής άλεσης αυξάνει σημαντικά την πρόσληψη ινών. Προτιμήστε βρώμη για πρωινό, ποπ κορν ως υγιεινό σνακ και ψωμί ολικής άλεσης.

Φρούτα

Βατόμουρα και σμέουρα (raspberries) προσφέρουν περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι, ενώ τα μήλα και τα αχλάδια είναι επίσης πολύ καλές επιλογές, ιδιαίτερα όταν καταναλώνονται με τη φλούδα τους. Τα συγκεκριμένα φρούτα περιέχουν ακόμα φλαβανόλες που συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής.

Smoothies

Ένας πολύ εύκολος τρόπος να προσλάβετε μεγάλη ποσότητα ινών μέσα σε μία μόνο δόση. Η προτεινόμενη συνταγή της Bea Bakshi περιλαμβάνει περίπου 30 γραμμάρια φυτικών ινών και αποτελείται από:

1 φλιτζάνι σμέουρα 2 ακτινίδια (με τη φλούδα) 1 μπανάνα 1 κουταλιά σπόρους chia 1 κουταλιά λιναρόσπορο μισό αβοκάντο 1 φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου ή βρώμης



Σε αντίθεση με τους χυμούς, τα smoothies διατηρούν όλες τις φυτικές ίνες των φρούτων και των σπόρων, κάνοντάς τα ιδανική επιλογή για πολυάσχολες ημέρες.

Παράλληλα τη μείωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, όπως τα αλλαντικά, που έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου.

Μικρές, καθημερινές αλλαγές στη διατροφή μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την πρόληψη και να βελτιώσουν τη συνολική υγεία του εντέρου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



