Αιτωλοακαρνανία: Κύκλωμα ναρκωτικών με στόχο ακόμη και μαθητές – Νέα υπόθεση στη Ναύπακτο ΦΩΤΟ

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις αποκαλύφθηκε στη Ναύπακτο, όπου αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε συλλήψεις και κατασχέσεις ουσιών, ενώ ερευνάται και εμπλοκή μαθητών.

09 Φεβ. 2026 12:49
Pelop News

Αστυνομική επιχείρηση στη Ναύπακτο αποκάλυψε οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, με τρία άτομα να συλλαμβάνονται και να κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να μετέφερε κοκαΐνη και κάνναβη από την Αθήνα προς τη Ναύπακτο, διακινώντας ο ίδιος μέρος των ποσοτήτων ή διοχετεύοντάς τες σε άλλα άτομα της περιοχής. Οι ουσίες φέρονται να αποθηκεύονταν σε κατοικία συγκατηγορούμενου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμπλοκή μαθητή Λυκείου, ο οποίος —σύμφωνα με την αστυνομία— είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση σε συμμαθητές κατά τη διάρκεια σχολικής πενθήμερης εκδρομής. Ο ίδιος είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές τον Νοέμβριο του 2025 για παρόμοια υπόθεση, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ωστόσο φέρεται να συνέχισε τη δραστηριότητά του.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, όχημα και στους ίδιους τους κατηγορούμενους, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν περίπου 76 γραμμάρια κοκαΐνης, περισσότερα από 600 γραμμάρια κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά, τρίφτες, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό. Παράλληλα, κατασχέθηκε και αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ουσιών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή προσώπων στο δίκτυο διακίνησης.

