Απόλλων: Επιστημονική Ημερίδα για γονείς και παιδι΄

Επιστημονική ημερίδα διοργανώνει ο Απόλλων, που θα υλοποιηθεί κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας του οργανισμού με το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΙΣΤΟΣ».

Τίτλος της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο 7-8 Μαρτίου (09.00-11.00) στο κλειστό του Απόλλωνα, θα είναι «Προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας στις Αναπτυξιακές Ηλικίες».

Η ημερίδα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και απευθύνεται σε γονείς, παιδιά, προπονητές και στελέχη ακαδημιών. Εξειδικευμένοι επιστήμονες θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν:

Την προαγωγή της υγείας μέσω της κίνησης, τη διατροφή στις αναπτυξιακές ηλικίες, την εργονομία και τις καθημερινές συνήθειες, την επιστημονική υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας

Παράλληλα θα παρουσιαστεί το επιστημονικό πρόγραμμα αξιολόγησης και καθοδήγησης που εφαρμόζει το Εργαστήριο Προπονητικής, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την ολιστική υποστήριξη της υγείας των παιδιών.

Η δράση εντάσσεται στη φιλοσοφία της επιστημονικά τεκμηριωμένης προπονητικής, όπου κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως πολλά υποσχόμενος αθλητής, ανεξαρτήτως επιπέδου και στόχων.

