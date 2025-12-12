Αργυρούπολη: Βίαιη επίθεση σε διανομέα από τρία άτομα – Στα χέρια της αστυνομίας ένας 17χρονος

Ένας 17χρονος συνελήφθη για την άγρια επίθεση και ληστεία σε βάρος διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη, σε περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της νεανικής βίας.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ο διανομέας έφτασε στη δηλωμένη διεύθυνση για να παραδώσει παραγγελία. Εκεί τον περίμεναν τρία άτομα -δύο 17χρονοι και ένας 18χρονος- οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά χτυπώντας τον με κλωτσιές και γροθιές σε όλο το σώμα.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που, ακόμη και όταν ο διανομέας κατέρρευσε λιπόθυμος στο έδαφος, οι δράστες συνέχισαν να τον χτυπούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Μετά τη βίαιη επίθεση, προσπάθησαν να αρπάξουν το τσαντάκι του, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Τελικά πήραν μόνο την παραγγελία που μετέφερε και εξαφανίστηκαν.

Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να παραμείνει για αρκετές ημέρες λόγω των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη. Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει συλλάβει έναν 17χρονο, ενώ οι άλλοι δύο εμπλεκόμενοι παραμένουν ασύλληπτοι και αναζητούνται.

