Αρβανιτοπούλου: «Κύλησε ιδανικά ο Α΄ γύρος, στόχος της Παναχαϊκής η άνοδος»

15 Ιαν. 2026 19:10
Pelop News

Ικανοποίηση  επικρατεί στο στρατόπεδο της γυναίκειας ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής για την εξαιρετική πορεία στης στον Α΄ γύρου του πρωταθλήματος της ΩΒ΄ Εθνικής, όπου είναι αήττητη και μόνη της στη κορυφή της βαθμολογίας.

Δηλώσεις έκανε η κεντρικός τη ομάδας Βάσια Αραβανιτοπουλου στο προφίλ της ομάδας, λέγοντας: «Ο πρώτος γύρος κύλησε ιδανικά για εμάς, καθώς παραμένουμε αήττητες. Αυτό είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και ομαδικότητας, όμως γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί. Συνεχίζουμε συγκεντρωμένες, με στόχο να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερες στον δεύτερο γύρο και να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την άνοδο στην Α2 Εθνική».

Η Πατρινή ομάδα είναι στη τελική ευθεία της προετοιμασίας της για τον αγώνα της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Σπαρτιατικό με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί.

