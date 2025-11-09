Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/βίντεο

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Αχαγιά ΄82 το ντέρμπι με την Παναχαϊκή για την 6η αγωνιστική της National League 2, στο οποίο επικράτησε με 88-68. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ, όμως τη διαφορά την έκαναν με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν οδήγησαν τους «κοκκινόμαυρους» σε γενικό μπλακ-άουτ!

Διαιτητές: Ν. Παπαδόπουλος-Αποστολόπουλος-Μπακόπουλος. Τα 10λεπτα: 24-15, 38-37 (ημ.), 73-50, 88-68.

Περισσότερα σε λίγο…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



