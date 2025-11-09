Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/βίντεο

Η Αχαγιά ΄82 ήταν πιο διαβασμένη και πιο αποφασιστική κι έφτασε εύκολα στην επικράτηση στο (υποτιθέμενο) ντέρμπι με την Παναχαϊκή.

Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή - Φωτογραφίες/βίντεο Ποιο ντέρμπι; Η Αχαγιά ΄82 δεν είχε πρόβλημα στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή
09 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Αχαγιά ΄82 το ντέρμπι με την Παναχαϊκή για την 6η αγωνιστική της National League 2, στο οποίο επικράτησε με 88-68. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, έχοντας συνεχώς το προβάδισμα στο σκορ, όμως τη διαφορά την έκαναν με το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, όταν οδήγησαν τους «κοκκινόμαυρους» σε γενικό μπλακ-άουτ!

Διαιτητές: Ν. Παπαδόπουλος-Αποστολόπουλος-Μπακόπουλος. Τα 10λεπτα: 24-15, 38-37 (ημ.), 73-50, 88-68.

Περισσότερα σε λίγο…

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Δεν ήταν ντέρμπι, η Αχαγιά ΄82 «καθάρισε την Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/βίντεο
18:58 Κυψέλη: Βρέθηκε σπίτι για τους άστεγους που έμεναν εδώ και 3 χρόνια στο αυτοκίνητό
18:47 Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»
18:39 Ακτινοβολία με Ευθύνη: Η Affidea πρωτοπορεί στην Ασφαλή Ιατρική Απεικόνιση
18:31 Νίκη με ανατροπή για τις γυναίκες του Ατρόμητου
18:28 Κρίση θεσμών και η νέα μορφή πολιτικής αμφισβήτησης
18:20 Τζώρτζογλου: «Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση το 1987»
18:19 Ο Προμηθέας ήταν Ιππότης στη Ρόδο – Φωτογραφίες/δηλώσεις
18:11 «Ήσουν πρεζάκιας και τώρα είσαι εδώ και τρέχεις έναν Μαραθώνιο» – Η συγκλονιστική ιστορία του Παναγιώτη Καραΐσκου
18:06 Ανάλυση – Αντώνης Σαμαράς: «Η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης», το αφήγημα και το φλερτ με τη δημιουργία νέου κόμματος
17:54 Πορτογαλία: Αναταραχή και απεργία για το νέο εργατικό νομοσχέδιο
17:48 Γ. Παπαχριστόπουλος: Για ποια φέτα μιλάτε; Σε λίγο δεν θα υπάρχει κεφάλι ζώου
17:40 ΣΥΡΙΖΑ: Σε άλλο κόσμο ζει ο Μητσοτάκης…
17:37 Γιώργος Νεόφυτος για Ενωση: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο παιχνίδι»
17:28 Από τα πάνελ της τηλεόρασης, στα ράσα και την κοκαΐνη-Η νέα εγκληματική οργάνωση
17:19 Τσιάρας για ευλογιά προβάτων: Οχι σε εμβολιασμό, γιατί θα πληγεί η φέτα
17:10 Νατσιός από την Πάτρα: Απειλή ο προσωπικός αριθμός
17:03 Αγέλη σκυλιών σκορπίζει τον τρόμο στην είσοδο της πόλης! ΒΙΝΤΕΟ
16:58 Ο Παναιγιάλειος το ντέρμπι, δεν άντεξε με 10 η Παναχαϊκή
16:51 Ηττα για την Θύελλα από το Λουτράκι και πισωγύρισμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08-09/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ