«Έφαγε» τρία χρόνια φυλακή για απόπειρα βιασμού ιερόδουλης σε οίκο ανοχής!

Τρία χρόνια φυλακή επιβλήθηκε σήμερα Τρίτη(3/2/2026) σε έναν άνδρα για απόπειρα βιασμού γυναίκας που εργάζονταν σε οίκο ανοχής στον Βόλο τον Ιούνιο του 2024.

Κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του και προφυλακίστηκε!

Η γυναίκα περιέγραψε στην κατάθεσή της, τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, με τον κατηγορούμενο να την ακινητοποιεί στο κρεβάτι, να δένει το πόδι της με τη ζώνη του και να την απειλεί με ψαλίδι. Οι φωνές της κινητοποίησαν την υπεύθυνη του καταστήματος και την αστυνομία, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του πριν ολοκληρωθεί η πράξη.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν θυμόταν τι έκανε, αποκάλεσε το δέσιμο «ερωτικό παιχνίδι» και ζήτησε συγγνώμη από την παθούσα και το δικαστήριο. Όπως αναφέρει το larissanet.gr το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό μειωμένου καταλογισμού λόγω αλκοόλ και τον έκρινε ένοχο.

Η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λάρισας, τόνισε ότι ο κατηγορούμενος είχε πλήρη αντίληψη των πράξεών του, χρησιμοποιώντας την ανάποδη πλευρά του ψαλιδιού για να αποφύγει τραυματισμό, ενώ ο σκοπός του ήταν η απόπειρα βιασμού, που αποτράπηκε μόνο λόγω των κραυγών της παθούσας. Υπογράμμισε επίσης ότι η εργασία της γυναίκας απαιτεί σεβασμό, ανεξάρτητα από το επάγγελμά της.

Το δικαστήριο απέρριψε την αναγνώριση ελαφρυντικών, επέβαλε ποινή τριών ετών για απόπειρα βιασμού και ένα μήνα για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ τον απάλλαξε για φθορές στο αστυνομικό τμήμα. Η συνολική ποινή διαμορφώθηκε στα τρία έτη και δέκα ημέρες, μειωμένη από την πρωτόδικη ποινή των πέντε ετών και τριών μηνών.

Λόγω του ότι έχει ήδη εκτίσει μέρος της ποινής και με βάση τα μεροκάματα που έκανε στο κατάστημα κράτησης, ο κατηγορούμενος θα μπορεί σύντομα να αποφυλακιστεί. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου του υπενθύμισε ότι πρέπει να σεβαστεί την απόφαση και να συμπεριφερθεί ανάλογα.

