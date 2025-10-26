ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό, ηλικίας μόλις 21 ετών, και έναν 37χρονο σοβαρά τραυματισμένο στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (26/10/25) κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου.

Όλα έγιναν όταν αγροτικό αυτοκίνητο με οδηγό 49χρονο που φέρεται να επιχείρησε να στρίψει στον Άγιο Νικόλαο, συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ενός οδηγού 21 ετών και το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής ηλικίας 37 ετών.

Ο τελευταίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ευτυχώς όχι σοβαρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία διακόπηκε στην ε.ο Ιτέας – Αντιρρίου έως ότου καθαριστεί από τους πυροσβέστες, που έσπευσαν στο σημείο. Την προανάκριση για τα αίτια του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.

