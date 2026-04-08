«Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος

Σασπένς και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό για την ομάδα της Θύελλας η οποία τελικά ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Λουτράκι, για την 5η αγωνιστική των play-out της Γ΄ Εθνικής και έτσι αποχαιρέτησε την κατηγορία.

Η ομάδα του Καραβία με γκολ που πέτυχε ο Γιάννος στο 85΄ έκανε το 1-0 και πίστεψε στην παραμονή, όμως οι φιλοξενούμενοι με πέναλτι που εκτέλεσε ο Λιμνιώτης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έκαναν το 1-1 που κράτησε το Λουτράκι στην κατηγορία και οδήγησε τους “γαλάζιους” στο τοπικό πρωτάθλημα.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Αναγνωστόπουλος (64’ Θεοδωρακόπουλος), Θ. Βλασόπουλος (75’ Σουγλέρης), Αχ. Κουτσαντώνης (88’ Δημητρέλλος), Κ. Κουτσαντώνης (64’ Γιάννος), Σκεπετάρης (88’ Ν. Βλασόπουλος), Ντίνος

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Διάσσινος, Καμαρός (74’ Αλβες), Δημητρίου, Κίτσος, Αργυρόπουλος, Δαμουλιάνος, Παπαχρήστος, Λημνιώτης, Κυριαλάνης (34’ λ.τ. Στρατίκης), Μπλάτσος (46’ Γκύλι), Τσέλιος (74’ Κουιμέλης)

Από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή αν και δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο παίζοντας για την ιστορία της, επικράτησε εύκολα εντός έδρας με 4-1 του Πανθουριακού και έφτασε τους 37 βαθμούς.

Tρια γκολ για τους κοκκινόμαυρους πέτυχε ο Ορτεντζιο και ένα ο Ντεντόπουλος, ενώ από τους φιλοξενούμενους σκόραρε ο πατρινός Αγγελής.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ : Γεωργόπουλος (74΄Πανταζόπουλος), Αγουρίδης (82΄Δαραμούσκας), Σταθόπουλος, Σμπόρας, Ξηνταρόπουλος, Μασούρας, Συρμής, Πετράτος, Ντεντόπουλος (82΄Κατσαϊτης), Νιφορόπουλος (82΄Γερολυμάτος), Ορτέντζιος (75΄Καμπεράι).

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ : Χριστόπουλος (70΄Γιαννακόπουλος), Φύκουρας, Δρούγας, Κωνσταντινόπουλος, Σερπάνος, Νικολόπουλος, Θεοδοσιάδης, Αγγελής, Καρύδης (46΄Τιμπαλέξης), Δημόπουλος (57΄Δεμπεγιώτης), Τσιράκης (57΄Κωστέας).

Τέλος, για τα play-offs, ο Παναιγάλειος παρότι έπαιζε μπροστά σε 2.000 οπαδούς του και έχασε αρκετές ευκαιρίες έμεινε στο 0-0 με τη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας και να μείνει εκτός της διεκδίκησης της ανόδου.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους γηπεδούχους χάθηκε στο 94’, όταν ο Καμαρά αστόχησε από καλή θέση, σφραγίζοντας την «λευκή» ισοπαλία.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (81’ Σκούτας), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας (61’ Λαθύρης), Φωκαϊδη (74’ Πολίτης), Σταυρόπουλος (46’ Κυριαζής), Λιάτος (81’ Μαγγίνας), Σιάκας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Τσόγκας, Σίνγκ, Μίχος, Γουσέτης (64’ Ραμίρες), Δούμας (72’ Μουντρίχας), Γυφτομήτρος, Πολυμίλης (46’ Κουλούσιας), Σίλβα, Μπαστακός (46’ Γουρτζίδης), Αναστασόπουλος (80’ Kαρμίρης), Λαζαρίδης.

