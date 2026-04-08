«Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος

Τη νέα σεζόν, μόνο η Παναχαϊκή θα εκπροσωπήσει την Πάτρα στην Γ΄ Εθνική

 

«Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
08 Απρ. 2026 18:02
Pelop News

Σασπένς και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό για την ομάδα της Θύελλας η οποία τελικά ήρθε ισόπαλη 1-1 με το Λουτράκι, για την 5η αγωνιστική των play-out της Γ΄ Εθνικής και έτσι αποχαιρέτησε την κατηγορία.

[contaisu_summary]

Η ομάδα του Καραβία με γκολ που πέτυχε ο Γιάννος  στο 85΄ έκανε το 1-0 και πίστεψε στην παραμονή, όμως οι φιλοξενούμενοι με πέναλτι που εκτέλεσε ο Λιμνιώτης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έκαναν το 1-1 που κράτησε το Λουτράκι στην κατηγορία και οδήγησε τους “γαλάζιους” στο τοπικό πρωτάθλημα.

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Χρυσανθακόπουλος, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Αναγνωστόπουλος (64’ Θεοδωρακόπουλος), Θ. Βλασόπουλος (75’ Σουγλέρης), Αχ. Κουτσαντώνης (88’ Δημητρέλλος), Κ. Κουτσαντώνης (64’ Γιάννος), Σκεπετάρης (88’ Ν. Βλασόπουλος), Ντίνος

ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Διάσσινος, Καμαρός (74’ Αλβες), Δημητρίου, Κίτσος, Αργυρόπουλος, Δαμουλιάνος, Παπαχρήστος, Λημνιώτης, Κυριαλάνης (34’ λ.τ. Στρατίκης), Μπλάτσος (46’ Γκύλι), Τσέλιος (74’ Κουιμέλης)

Από εκεί και πέρα, η Παναχαϊκή αν και δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο παίζοντας για την ιστορία της, επικράτησε εύκολα εντός έδρας με 4-1 του Πανθουριακού και έφτασε τους 37 βαθμούς.

Tρια γκολ για τους κοκκινόμαυρους πέτυχε ο Ορτεντζιο και ένα ο  Ντεντόπουλος, ενώ από τους φιλοξενούμενους σκόραρε ο πατρινός Αγγελής.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ : Γεωργόπουλος (74΄Πανταζόπουλος), Αγουρίδης (82΄Δαραμούσκας), Σταθόπουλος, Σμπόρας, Ξηνταρόπουλος, Μασούρας, Συρμής, Πετράτος, Ντεντόπουλος (82΄Κατσαϊτης), Νιφορόπουλος (82΄Γερολυμάτος), Ορτέντζιος (75΄Καμπεράι).

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ : Χριστόπουλος (70΄Γιαννακόπουλος), Φύκουρας, Δρούγας, Κωνσταντινόπουλος, Σερπάνος, Νικολόπουλος, Θεοδοσιάδης, Αγγελής, Καρύδης (46΄Τιμπαλέξης), Δημόπουλος (57΄Δεμπεγιώτης), Τσιράκης (57΄Κωστέας).

Τέλος, για τα play-offs, ο Παναιγάλειος παρότι έπαιζε μπροστά σε 2.000 οπαδούς του και έχασε αρκετές ευκαιρίες έμεινε στο 0-0 με τη Ζάκυνθο με αποτέλεσμα να τερματίσει στην 3η θέση της βαθμολογίας και να μείνει εκτός της διεκδίκησης της ανόδου.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία  για τους γηπεδούχους χάθηκε στο 94’, όταν ο Καμαρά αστόχησε από καλή θέση, σφραγίζοντας την «λευκή» ισοπαλία.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Μπονατάκης, Βασιλαντωνόπουλος (81’ Σκούτας), Τασουλής, Καμαρά, Κολοκοτρώνης, Ντούκας (61’ Λαθύρης), Φωκαϊδη (74’ Πολίτης), Σταυρόπουλος (46’ Κυριαζής), Λιάτος (81’ Μαγγίνας), Σιάκας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Τσόγκας, Σίνγκ, Μίχος, Γουσέτης (64’ Ραμίρες), Δούμας (72’ Μουντρίχας), Γυφτομήτρος, Πολυμίλης (46’ Κουλούσιας), Σίλβα, Μπαστακός (46’ Γουρτζίδης), Αναστασόπουλος (80’ Kαρμίρης), Λαζαρίδης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:40 Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»
18:39 Το ρόφημα που συνδέεται με καλύτερο μεταβολισμό και λιγότερη συσσώρευση λίπους
18:27 Έφηβοι και social media: Γιατί η απαγόρευση στο κινητό δεν αρκεί
18:16 Πέταξε για το Οσιγεκ η Εθνική Ομάδα Ενόργανης Γυμναστικής
18:16 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι κατέρριψε drone και προειδοποιεί για εκεχειρία
18:16 Πιάστηκε κύκλωμα με πάνω από 300 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης ΒΙΝΤΕΟ
18:07 Πιλοτική εισαγωγή της ελαιοκομίας στο Ηνωμένο Βασίλειο: αγρονομική προσέγγιση και προοπτικές επιρροής για τους παραγωγούς πατάτας της Δυτικής Αχαϊας.
18:05 Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων και έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας στη Σεούλ
18:02 «Μαχαιριά» υποβιβασμού στις καθυστερήσεις για Θύελλα, αυλαία με νίκη για Παναχαϊκή και εκτός ανόδου ο Παναιγιάλειος
18:00 Πάτρα: Ο σταθμός «Π. Κανελλόπουλος» γίνεται κόμβος, το πλοίο σφυρίζει σε διαφορετική θέση ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
17:55 Πύργος: Χειροπέδες σε άνδρα για κατοχή ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών, τι βρέθηκε σπίτι του
17:49 Κατασχέθηκαν χιλιάδες κροτίδες στο Λασίθι
17:44 Τι είναι το «6-7» που είπε ο Μητσοτάκης και γιατί μιλάνε όλοι γι’ αυτό
17:41 Ρει Αλεν: «Στόχος μας είναι το πρωτάθλημα»
17:35 Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι υπό όρους οι εφοριακοί που κατηγορούνται για φακελάκι
17:28 Έτσι θα έρθει το Άγιο Φως στην Ελλάδα, δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας
17:25 Βραζιλία: Χιλιάδες αυτόχθονες βγήκαν στους δρόμους για τη γη τους και τον Αμαζόνιο
17:20 Mε πατρινούς οι κλήσεις για την προετοιμασία της Εθνικής Έφηβων
17:17 Μόναχο: Γυναίκα δάγκωσε εργαζόμενο σε σταθμό επειδή δεν πρόλαβε το τρένο
17:13 Τουρισμός για Όλους: Έρχονται μετά το Πάσχα τα νέα voucher διακοπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
