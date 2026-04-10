Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα έδωσε νέα εύσημα στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς την ανάμεσα στις οικονομίες με τις καλύτερες επιδόσεις στην ευρωζώνη, σε μια παρέμβαση που επαναφέρει στο προσκήνιο τη θετική εικόνα που επιχειρεί να οικοδομήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια μετά τη δεκαετή κρίση χρέους. Σύμφωνα με σημερινές αναφορές από ελληνικά μέσα, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ μίλησε με θερμά λόγια για την ελληνική πορεία σε εκδήλωση ενόψει της Εαρινής Συνόδου του Ταμείου.

Η τοποθέτησή της δεν ήρθε σε κενό αέρος. Ήδη από τον Απρίλιο του 2025, η επικεφαλής του ΔΝΤ είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα παράδειγμα του τι «θα ήθελε να βλέπει παντού», τονίζοντας τότε ότι η ανάπτυξη της χώρας κινείται πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι τα ελλείμματα έχουν δώσει τη θέση τους σε πλεονάσματα και ότι οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ελλάδα, από την κρίση στην ανάκαμψη

Στη νέα της παρέμβαση, η Γκεοργκίεβα φέρεται να έβαλε την Ελλάδα στην ίδια συζήτηση με χώρες όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, δηλαδή οικονομίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης της ευρωζώνης και σήμερα προβάλλονται ως παραδείγματα ανάκαμψης και δημοσιονομικής προσαρμογής. Η έμφαση, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, δόθηκε στην πολιτική βούληση, στη συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις και στην ικανότητα των κυβερνήσεων να περνούν δύσκολες αποφάσεις χωρίς να χάνουν τον στρατηγικό στόχο.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με τα ευρύτερα μακροοικονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για την ελληνική οικονομία. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 ότι η Ελλάδα προσδοκά ανάπτυξη 2,4% για το 2026, επίδοση υψηλότερη από εκείνη πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, με μοχλούς τις επενδύσεις, την κατανάλωση και τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Η αναφορά στον Πιερρακάκη και το Eurogroup

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά στον Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς η εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup έχει ήδη αποκτήσει βαρύ συμβολισμό για την Ελλάδα. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup στις 11 Δεκεμβρίου 2025, αναλαμβάνοντας καθήκοντα από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 για θητεία δυόμισι ετών.

Η ανάδειξή του είχε παρουσιαστεί τότε από το Reuters ως ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό μήνυμα για τη μεταμόρφωση της Ελλάδας: από χώρα που βρέθηκε στο περιθώριο της ευρωζώνης στη διάρκεια της κρίσης, σε κράτος που συμμετέχει πλέον στον πυρήνα των αποφάσεων για το κοινό νόμισμα. Το ίδιο πρακτορείο είχε επισημάνει ότι η ελληνική οικονομία εμφάνιζε ανάπτυξη άνω του 2%, υψηλές επενδυτικές επιδόσεις, δημοσιονομικά πλεονάσματα και σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Το μήνυμα του ΔΝΤ

Στην ουσία, το μήνυμα που εκπέμπει το ΔΝΤ είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την περίοδο της βαθιάς κρίσης και της διεθνούς επιτήρησης. Από την άλλη, επιβραβεύει το γεγονός ότι η χώρα εμφανίζεται σήμερα με αυξημένη αξιοπιστία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με πιο σταθερό οικονομικό προφίλ. Αυτή η ανάγνωση ενισχύεται τόσο από τις σημερινές αναφορές για τη Γκεοργκίεβα όσο και από τις αντίστοιχες παρεμβάσεις της το 2025.

Σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει αντιμέτωπη με γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές αβεβαιότητες και ασθενική ανάπτυξη, τέτοιες δηλώσεις αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Για την ελληνική πλευρά, τα εύσημα της Γκεοργκίεβα λειτουργούν όχι μόνο ως μια θετική αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας, αλλά και ως σήμα ότι η χώρα επιχειρεί πλέον να εδραιώσει έναν πιο μόνιμο ρόλο ανάμεσα στις οικονομίες που θεωρούνται σταθερές, μεταρρυθμιστικές και αξιόπιστες εντός της ευρωζώνης.

