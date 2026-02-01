Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Αχαγιά ΄82 ξέσπασε στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕ Βαρθολομιού στο οποίο επικράτησε εύκολα με 83-57 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Αχαγιά ΄82 δεν είχε πρόβλημα απέναντι στην ΑΕ Βαρθολομιού
01 Φεβ. 2026 20:06
Pelop News

Η Αχαγιά ΄82 είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕ Βαρθολομιού, καθώς επικράτησε με το ευρύ 83-57 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος του Α΄ Ομίλου της National League.

«Θέλω πραγματικά να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί σήμερα όλοι έβαλαν το εγώ τους κάτω από την ομάδα κι έκαναν όλες τις απαραίτητες θυσίες για να έρθει αυτή η τεράστια νίκη», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας, ο οποίος ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχει γίνει ο 6ος παίκτης μας, καθώς επίσης και στη διοίκηση του συλλόγου που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας».

Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσεις Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Οπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Αχαγιάς ΄82: «Η Αχαγιά 82 Αυγέρος ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο παιχνίδι με την ΑΕ Βαρθολομιού, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 83-57. Η ομάδα μας διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +10 (43-33). Στην 4η περίοδο, η άμυνα «τσάκισε κόκαλα» (επιμέρους σκορ περιόδου 21-5), μετατρέποντας τη νίκη σε θρίαμβο. Συγχαρητήρια σε όλους! Συνεχίζουμε δυνατά!».

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Μπολάνο-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 21-13, 43-33 (ημ.), 62-52, 83-57.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 17 (3), Οικονομόπουλος 11 (1), Κολότσιος 8 (2), Γοργότσης 22, Πέτροβιτς 11 (3), Κούτρας 4 (1), Αργυρόπουλος 8, Ταρναρής, Χρήστου, Ντούβας, Πουλάκης, Αναγνωστόπουλος 2.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Νοέας 8, Θανόπουλος 7, Συνετός 14 (3), Ντουλές 5 (1), Δίπλαρος 7, Ρούνης 11 (2), Τριανταφύλλου 2, Νικολόπουλος 3, Αρχιμανδρίτης, Στρίγας.

Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσειςΗ Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού - Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;
21:04 Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
20:55 Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν
20:44 Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
20:36 Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
20:31 Το δαιμονικό άλογο του κάμπου και άλλες ιστορίες φαντασμάτων από τη Δυτική Αχαϊα
20:26 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
20:21 Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι…
20:15 Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026
20:06 Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:03 Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»
20:02 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από την Καλαμάτα
19:55 Συνεχίστηκε η σκακιστική πανδαισία στη ΝΕΠ
19:49 Την Δευτέρα σταδιακή υποχώρηση των καιρικών φαινομένων-Τι ισχύει ανά περιοχή
19:40 Βανδάλισαν χώρο μνήμης για τον Αλκη Καμπάνο
19:27 Πάτρα: Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων
19:21 Οι γυναίκες του Ατρόμητου πήραν εύκολα το ντέρμπι
19:14 Τραγωδία στην Ελβετία: Υπέκυψε 18χρονος στα τραύματα του, στους 41 οι νεκροί
19:07 Είχαμε την τιμητική μας και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στα Τρίκαλα – Φωτογραφίες
19:00 Ο δημιουργός σε ρόλο «απατημένου» συζύγου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ