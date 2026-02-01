Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Αχαγιά ΄82 είχε ένα εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕ Βαρθολομιού, καθώς επικράτησε με το ευρύ 83-57 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος του Α΄ Ομίλου της National League.

«Θέλω πραγματικά να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί σήμερα όλοι έβαλαν το εγώ τους κάτω από την ομάδα κι έκαναν όλες τις απαραίτητες θυσίες για να έρθει αυτή η τεράστια νίκη», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Αφιερώνουμε τη νίκη στον κόσμο μας, ο οποίος ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχει γίνει ο 6ος παίκτης μας, καθώς επίσης και στη διοίκηση του συλλόγου που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας».

Οπως αναφέρει και η ανακοίνωση της Αχαγιάς ΄82: «Η Αχαγιά 82 Αυγέρος ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στο παιχνίδι με την ΑΕ Βαρθολομιού, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα με σκορ 83-57. Η ομάδα μας διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κλείνοντας το ημίχρονο στο +10 (43-33). Στην 4η περίοδο, η άμυνα «τσάκισε κόκαλα» (επιμέρους σκορ περιόδου 21-5), μετατρέποντας τη νίκη σε θρίαμβο. Συγχαρητήρια σε όλους! Συνεχίζουμε δυνατά!».

Διαιτητές: Κωνσταντινίδου-Μπολάνο-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 21-13, 43-33 (ημ.), 62-52, 83-57.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 17 (3), Οικονομόπουλος 11 (1), Κολότσιος 8 (2), Γοργότσης 22, Πέτροβιτς 11 (3), Κούτρας 4 (1), Αργυρόπουλος 8, Ταρναρής, Χρήστου, Ντούβας, Πουλάκης, Αναγνωστόπουλος 2.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Νοέας 8, Θανόπουλος 7, Συνετός 14 (3), Ντουλές 5 (1), Δίπλαρος 7, Ρούνης 11 (2), Τριανταφύλλου 2, Νικολόπουλος 3, Αρχιμανδρίτης, Στρίγας.

