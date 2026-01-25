Η Αχαγιά ΄82 δεν χαμογέλασε στο Καναλάκι – Βίντεο/δηλώσεις

Κρίμα για την Αχαγιά ΄82. Η ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Καναλάκι για τη 15η αγωνιστική στον Α΄ Ομιλο της National League 2, με αποτέλεσμα να χάσει έδαφος στην αντεπίθεση που επιχειρεί.

Η Αχαγιά ΄82 γύρισε το παιχνίδι πριν το ημίχρονο και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ, όμως ένα «νεκρό» γ΄ 10λεπτο έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να χτίσουν διαφορά που αποδείχθηκε καθοριστική.

«Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι με συγκέντρωση και αποτελεσματικότητα. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, χαθήκαμε εντελώς σε αυτά που είχαμε πει στην άμυνα μας, ενώ η – σε πολλές φάσεις άνω του ορίου του φάουλ – άμυνα του Καναλακίου, μας οδήγησε σε πολλά λάθη και νευρικότητα. Στο τελευταίο 10λεπτο, αν και προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να κάνουμε την ανατροπή και ήρθε η ήττα», δήλωσε ο Σπύρος Γκοργκόλης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Η ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη ξεκίνησε συγκρατημένα (19-13), αλλά αντέδρασε δυναμικά στη β΄ περίοδο, έλεγξε τον ρυθμό και πήρε προβάδισμα στο ημίχρονο (34-35). Στην επανέναρξη, όμως, το Καναλάκι ανέβασε ένταση και βρήκε λύσεις στο «σετ» παιχνίδι και στο «τρανζίσιον», «τρέχοντας» επιμέρους σκορ στη γ΄ περίοδο το οποίο έφερε το παιχνίδι στο 63-48. Παρά την προσπάθεια και την αντεπίθεση της Αχαγιάς στην τελευταία περίοδο (16-22), το τελικό 79-70 σφράγισε την αναμέτρηση.



Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Τούσης-Ελ Ανύ. Τα 10λεπτα: 19-13, 34-35 (ημ.), 63-48, 79-70.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ (Κοσμάς): Ρενιέ 21 (1), Πάνου 2, Μάντζιος 16 (1), Καννής 22 (4), Σωτηρίου, Πολύζος 12 (4), Ιγγλέζος, Μπιλιούρης 6.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πέτροβιτς 12 (3), Οικονομόπουλος 16 (4), Πανόπουλος 5, Κολότσιος 8 (2), Γοργότσης 5, Αργυρόπουλος 12, Ταρναρής 4, Χρήστου 7 (2), Ντούβας 1.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



