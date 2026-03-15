Η Αχαγιά ΄82 ήττα στο Κορωπί, παράπονα Γκοργκόλη και... τώρα «τελικός»

Η Αχαγιά ΄82 δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Κορωπί για την 21η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της National League 2, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 75-66.

Πάντως, η ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη έχει παράπονα, τα οποία εξέφρασε ο ίδιος ο έμπειρος προπονητής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, παίξαμε με μια ομάδα που καιγόταν για τη νίκη όπως κι εμείς. Το α΄ ημίχρονο, μας βρήκε να έχουμε χτίσει μια διαφορά και γενικά να παίζουμε όπως είχαμε σχεδιάσει. Στο β΄ ημίχρονο, όμως, το αντιαθλητικό παιχνίδι των γηπεδούχων, καθώς βγήκε με τραυματισμό ο Πέτροβιτς μετά από βίαιο χτύπημα του Γκαϊτάσοφ – και οι 30 ελεύθερες βολές των γηπεδούχων, άλλαξαν τις συνθήκες της αναμέτρησης και χάσαμε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνιστικά ήμασταν ανώτεροι. Μένει ένας αγώνας ακόμα, εντός έδρας με τη Δόξα Πύρρου Αρτας για να είμαστε στην πρώτη 4άδα και συγκεντρωνόμαστε, πλέον, εκεί».

Διαιτητές: Μπερέτσος-Στραγαλινός-Παπαβασιλείου. Τα 10λεπτα: 22-18, 34-41 (ημ.), 58-53, 75-66.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Αναγνωστάκης 28 (1), Ζαραϊδώνης 14, Κραμβουσάνος 8, Τριανταφυλλίδης 10 (1), Θανατή 5 (1), Λεμπέσης 7 (1), Ελ Ντερινί 3 (1), Ψαρουδάκης.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 11, Οικονομόπουλος 13 (4), Κολότσιος 5 (1), Κούτρας 8, Γοργότσης 8, Ταρναρής 4, Πέτροβιτς 12 (3), Χρήστου, Αργυρόπουλος 2, Ντούβας 3 (1).

Να σημειωθεί ότι μετά και τα σημερινά αποτελέσματα στη National League 2, η Παναχαϊκή που είχε ρεπό, «κλείδωσε» τη 2η θέση κα, πλέον, θα κυνηγήσει στο φινάλε της κανονικής σεζόν το 1-1 με τους Γαργαλιάνους.

