Η Αχαγιά ΄82 ήττα στο Κορωπί, παράπονα Γκοργκόλη και… τώρα «τελικός»

Δεν τα κατάφερε στο Κορωπί η Αχαγιά ΄82, με την ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη να έχει παράπονα από το σκληρό παιχνίδι των γηπεδούχων.

15 Μαρ. 2026 20:28
Pelop News

Η Αχαγιά ΄82 δεν τα κατάφερε στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Κορωπί για την 21η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της National League 2, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 75-66.

Πάντως, η ομάδα του Σπύρου Γκοργκόλη έχει παράπονα, τα οποία εξέφρασε ο ίδιος ο έμπειρος προπονητής αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: «Σήμερα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, παίξαμε με μια ομάδα που καιγόταν για τη νίκη όπως κι εμείς. Το α΄ ημίχρονο, μας βρήκε να έχουμε χτίσει μια διαφορά και γενικά να παίζουμε όπως είχαμε σχεδιάσει. Στο β΄ ημίχρονο, όμως, το αντιαθλητικό παιχνίδι των γηπεδούχων, καθώς βγήκε με τραυματισμό ο Πέτροβιτς μετά από βίαιο χτύπημα του Γκαϊτάσοφ – και οι 30 ελεύθερες βολές των γηπεδούχων, άλλαξαν τις συνθήκες της αναμέτρησης και χάσαμε ένα παιχνίδι στο οποίο αγωνιστικά ήμασταν ανώτεροι. Μένει ένας αγώνας ακόμα, εντός έδρας με τη Δόξα Πύρρου Αρτας για να είμαστε στην πρώτη 4άδα και συγκεντρωνόμαστε, πλέον, εκεί».

Διαιτητές: Μπερέτσος-Στραγαλινός-Παπαβασιλείου. Τα 10λεπτα: 22-18, 34-41 (ημ.), 58-53, 75-66.

ΚΟΡΩΠΙ (Δρακόπουλος): Αναγνωστάκης 28 (1), Ζαραϊδώνης 14, Κραμβουσάνος 8, Τριανταφυλλίδης 10 (1), Θανατή 5 (1), Λεμπέσης 7 (1), Ελ Ντερινί 3 (1), Ψαρουδάκης.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 11, Οικονομόπουλος 13 (4), Κολότσιος 5 (1), Κούτρας 8, Γοργότσης 8, Ταρναρής 4, Πέτροβιτς 12 (3), Χρήστου, Αργυρόπουλος 2, Ντούβας 3 (1).

Να σημειωθεί ότι μετά και τα σημερινά αποτελέσματα στη National League 2, η Παναχαϊκή που είχε ρεπό, «κλείδωσε» τη 2η θέση κα, πλέον, θα κυνηγήσει στο φινάλε της κανονικής σεζόν το 1-1 με τους Γαργαλιάνους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:04 ΕΣΠΕΠ: Επιτροπή Παλαιμάχων και κάλεσμα για τουρνουά
21:55 Ιράν: Επικοινωνία του Μακρόν με τον Πεζεσκιάν
21:49 Δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση οι Νεανίδες του Απόλλωνα
21:39 Παλέρμο: Πολιτισμός και φυσική ομορφιά
21:30 F1: Τέλος και επίσημα τα Gran Pri σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία
21:23 Κένυα: 66 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
21:16 Γιατί νίκησε ο Προμηθέας 2014; Ο πιο γρήγορος δεν κερδίζει μόνο στον στίβο!
21:12 Ανοίγει το μεθοριακό πέρασμα στη Ράφα
21:05 ΕΝΦΙΑ: Ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών, ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
20:54 «Αιγιάλεια Μαζί για το Αύριο» για τον οδοντωτό: «Δυστυχώς επιλέχτηκε ο δρόμος των μηνύσεων»
20:48 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για ΑΓΕΖ και Κεφαλληνιακό
20:44 Γιάννης Ντάγιος για Προμηθέα 2014: «Το γήπεδο γεμίζει με κόσμο για να δει ωραίο μπάσκετ»
20:37 Νικολακόπουλος: «Ο νέος Οδικός Άξονας Πάτρα-Πύργου, δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης»
20:28 Η Αχαγιά ΄82 ήττα στο Κορωπί, παράπονα Γκοργκόλη και… τώρα «τελικός»
20:24 Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Λεβαδειακό και πήρε νέο τρίποντο
20:14 Δείτε γιατί… κρύφτηκαν οι δημοσιογράφοι στο γήπεδο της Τούμπας
20:05 Ιράν: Πάνω από 3.000 νεκροί από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ, σοκάρουν τα στοιχεία
19:55 Ιράκ: Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης
19:45 Εύκολη πρόκριση για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΠ
19:35 Πρόσωπα της Χρονιάς – Αλεξάνδρα Χαραλαμποπούλου: Και την καρδιά μου να μου ζητούσαν, θα τα ’δινα όλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ