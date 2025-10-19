Η Αχαγιά ΄82 μεγάλη απόδραση από την Κυνουρία!

Η Αχαγιά ΄82 πέρασε αλώβητη από το Αστρος της Κυνουρίας, επικρατώντας με 68-60 επί του Πήγασου Θυρέας στην παράταση στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας-Γ. Αυγερινός-Διαμαντή. Τα 10λεπτα: 16-13, 35-24 (ημ.), 49-32, 57-57 (κ.α.), 60-68 (παρ.).

