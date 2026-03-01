Η Αχαγιά ΄82 μεγάλο «διπλό» στους Αγίους Θεοδώρους – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο

Η Αχαγιά ΄82 επικράτησε στους Αγίους Θεοδώρους επί του Τήρωνα με σκορ 60-51, παίρνοντας ένα «διπλό» καρδιάς και ψυχής.

Η Αχαγιά ΄82 απέδρασε με ένα πολύ μεγάλο διπλό από τους Αγίους Θεοδώρους, κερδίζοντας τον εκεί Τήρωνα με 60-51 στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2.

Η σχετική ανακοίνωση της Αχαγιάς ΄82 αναφέρει τα εξής: «Αποστολή εξετελέσθη! Η Αχαγιά ΄82 Αυγέρος πέρασε από την έδρα του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων, επικρατώντας με 51-60, σε μια αναμέτρηση όπου η άμυνα-γρανίτης και η πνευματική ετοιμότητα των παικτών μας υπέγραψαν το σπουδαίο «διπλό». Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ, με την ομάδα μας να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 18-20. Η συνέχεια όμως ανήκε ολοκληρωτικά στους παίκτες της Αχαγιάς ΄82 Αυγέρος. Με μια αμυντική λειτουργία που «έπνιξε» τους γηπεδούχους, περιορίσαμε τον Τήρωνα σε μόλις 8 πόντους στη δεύτερη και 7 πόντους στην τρίτη περίοδο! Αυτό το αμυντικό κρεσέντο επέτρεψε στην ομάδα μας να χτίσει μια διαφορά ασφαλείας 14 πόντων (34-48 στο 30′), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, παρά την πίεση των γηπεδούχων, η ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών και ο έλεγχος των ριμπάουντ διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τελικό σφύριγμα».

Διαιτητές: Τεφτίκης-Μπαβέλας-Μιτουλάκης. Τα 10λεπτα: 18-20, 26-31 (ημ.), 34-38, 51-60.

ΤΗΡΩΝ (Μαστρογιάννης): Μπόσκοβιτς 11 (1), Γ. Μακρής 10 (2), Ουκπέμπορ 7 (1), Νυδριώτης 4, Δ. Μακρής, Σκορδάς 11, Διαμαντής 8, Δανίκας, Μαργέτης, Πρεδάρης.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πανόπουλος 10, Κούτρας 4 (1), Οικονομόπουλος 16 (1), Κολότσιος 9 (3), Γοργότσης 9, Πέτροβιτς 5 (1), Χρήστου, Αργυρόπουλος 7, Ταρναρής.

«Ημασταν έτοιμοι για σκυλομαχία σήμερα κι όχι για ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Δείξαμε χαρακτήρα και πήραμε μια σχετικά άνετη νίκη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!».

 

