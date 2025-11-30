Η Αχαγιά ΄82 ξεπέρασε το εμπόδιο του Τήρωνα – Φωτογραφίες

Με μια εύκολη νίκη, με βάση την εικόνα του β΄ ημιχρόνου, συνέχισε τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα της National League 2 (Α΄ Ομιλος) η Αχαγιά ΄82, η οποία επικράτησε επί του Τήρωνα Αγίων Θεοδώρων με σκορ 73-59 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Με καλή κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορες επιθέσεις κι ενέργεια στην άμυνα, οι παίκτες του Σπύρου Γκοργκόλη πήραν από νωρίς κεφάλι στο σκορ, κλείνοντας την α΄ περίοδο προηγούμενοι με 22-19. Στο β΄ 10λεπτο ο ρυθμός έμεινε υψηλός, το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από 14 πόντους (επιμέρους 14-14 ) και την Αχαγιά ΄82 να κρατάει το προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 36-33. Οι Αχαγιώτες ανέβασαν στροφές στη γ΄ περίοδο και «καθάρισαν» με άνεση το παιχνίδι. Στην ουσία, όλα κρίθηκαν στο γ΄ 10λεπτο, όταν η άμυνα «έσφιξε» για τα καλά. Η Αχαγιά ΄82 δέχθηκε μόλις 7 πόντους, τρέχοντας επιμέρους 18–7 κι εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +14 (54–40). Στην τελευταία περίοδο οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, όμως η Αχαγιά ΄82 διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα και έφτασε δίκαια στο τελικό 73–59.

«Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν μια πολύ κομβικής σημασίας νίκη γιατί εκτός από τον τραυματισμό του πρώτου σκόρερ μας (σ. Σούλκο), ο οποίος δυστυχώς θα χάσει όλη τη χρονιά, αυτήν την εβδομάδα χάσαμε με θλάση και τον Κούτρα», δήλωσε ο προπονητής της Αχαγιάς ΄82 Σπύρος Γκοργκόλης και πρόσθεσε τα εξής: «Παρόλα αυτά, τα παιδιά που έπαιξαν και κατάθεσαν ψυχή και σώμα. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές και αφιερώνουμε την νίκη μας στους τέσσερις Ανδρέηδες της ομάδας μας που γιορτάζουν».

Διαιτητές: Τούσης-Μπακόπουλος-Παππά. Τα 10λεπτα: 22-19, 36-33 (ημ.), 54-40, 73-59.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Πέτροβιτς 25 (3), Οικονομόπουλος 12 (1), Πανόπουλος 6, Γοργότσης 17, Ταρναρής, Στάθης 4, Αργυρόπουλος 5 (1), Χρήστου 4, Σταθόπουλος, Ροκανάς, Πουλάκης.

ΤΗΡΩΝ (Μαστρογιάννης): Πατουχέας 15 (3), Δ. Μακρής 8 (2), Πρεδάρης 8 (2), Σκορδάς 11, Γ. Μακρής 8 (2), Μπόσκοβιτς 4, Καρλής, Βουλγαράκης 2, Σγουρός 2, Μαργέτης 1, Διαμαντής.



