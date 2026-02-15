Η Παναχαϊκή γκέλα με Πήγασο – Λιόνας: «Μείναμε στη νίκη με Αχαγιά ΄82»

Η Παναχαϊκή μπορεί να ήταν το θεωρητικό φαβορί στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πήγασο Θυρέας για τη 18η αγωνιστική του Α΄ Ομίλου της National League 2, όμως μόνο αυτό δεν έδειξε στο παρκέ στα 40΄ της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Θανάση Λιόνα ηττήθηκε με 70-60, με αποτέλεσμα να χάσει τεράστιο έδαφος στη μάχη της πρωτιάς στην κανονική περίοδο, σε συνδυασμό πάντα και με το διπλό των Γαργαλιάων στην Κάτω Αχαϊα.

«Δυστυχώς δεν ανταποκριθήκαμε στη σημασία του παιχνιδιού», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Το μυαλό μας, μάλλον είχε μείνει στο νικηφόρο παιχνίδι με την Αχαγιά ΄82. Επεσε ανελέητο… ξύλο, πράγμα που δεν ευνοεί την καλή ποιοτικά ομάδα. Παρότι γνωρίζαμε ότι ο Πήγασος έπαιζε το τελευταίο του χαρτί για τη επιβίωσή του και ότι έχει μια σκληρή έδρα, καθώς εκεί έχουν χάσει και οι Γαργαλιάνοι, εντούτοις δεν καταφέραμε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Είμασταν πολύ άστοχοι και χάσαμε πολλά ριμπάουντ. Εχω πει πολλές φορές ότι το πρωτάθλημα έχει δρόμο. Εμείς πρέπει να ανασυνταχθούμε για να κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτήν τη στιγμή είμαστε στη 2η θέση, όμως για να μείνουμε εκεί και για να έχουμε πλεονέκτημα, πρέπει να φτύσουμε αίμα. Να το καταλάβουμε όλοι καλά. Συνεχίζουμε για το επόμενο παιχνίδι».

Διαιτητές: Σπυρλιδάκης-Λυμπέρης-Ραμιώτης. Τα 10λεπτα: 14-10, 33-22 (ημ.), 55-37, 70-60.

ΠΗΓΑΣΟΣ (Κοψαύτης): Μπόγιτσις 8, Μπαλής 12 (1), Νιβολιανίτης 10 (1), Πετρόπουλος 4, Μαυρίας 2, Στεργίου 16 (2), Καλταμπάνης 5, Διαμαντόγιαννης, Χρυσάκης 11 (3), Πατερούδης 2.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 10 (1), Χρονόπουλος 24 (2), Οικονομίδης 2, Μπίρμπας 6, Τσιμίδης 6, Νικολάου 3(1), Καραγγελής 4, Σάτοβιτς 5 (1), Χριστόπουλος, Χρυσανθόπουλος.

