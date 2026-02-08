Η Παναχαϊκή θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με Αχαγιά ΄82 – Φωτογραφίες/δηλώσεις
Η Παναχαϊκή ΄πήρε το ντέρμπι με την Αχαγιά ΄82 και δικαιούται να κάνει όνειρα ακόμη και για την πρωτιά στον Α΄ Ομιλο της National League 2.
Η Παναχαϊκή αναδείχθηκε νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στον Α΄ Ομιλο της National League 2, καθώς επικράτησε επί της Αχαγιάς ΄82 με 81-79 και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής.
Το παιχνίδι είχε φινάλε-θρίλερ, καθώς με το σκορ στο 80-79 υπέρ των γηπεδούχων και 10΄΄ πριν από τη λήξη, η Αχαγιά ΄82 έκανε την πιο κρίσιμη επίθεση, χωρίς όμως να βρει στόχο ο Κολότσιος. Τη νίκη στην Παναχαϊκή χάρισε στη συνέχεια ο Χατζόπουλος με 1/2 βολές (σκόπιμα χάθηκε η δεύτερη για να κυλήσει χρόνος καθώς απέμενε μόλις 1΄΄).
Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Πλέγας-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 22-15, 38-31 (ημ.), 58-56, 81-79.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 26 (2), Χριστόπουλος 12, Χρονόπουλος 5 (1), Νικολάου 9 (1), Οικονομίδης, Κανελλάκης 10 (3), Τσιμίδης 1, Καραγγελής 11 (2), Μπίρμπας 7 (1), Σάτοβιτς.
ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Γοργότσης 29, Πανόπουλος 10, Κούτρας 7 (1), Κολότσιος 15 (4), Οικονομόπουλος 10 (1), Πέτροβιτς 7 (1), Αργυρόπουλος 1, Ταρναρής, Ντούβας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News