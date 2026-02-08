Η Παναχαϊκή θριαμβεύτρια στο ντέρμπι με Αχαγιά ΄82 – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Η Παναχαϊκή αναδείχθηκε νικήτρια στο μεγάλο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής στον Α΄ Ομιλο της National League 2, καθώς επικράτησε επί της Αχαγιάς ΄82 με 81-79 και παρέμεινε σε τροχιά κορυφής.

Το παιχνίδι είχε φινάλε-θρίλερ, καθώς με το σκορ στο 80-79 υπέρ των γηπεδούχων και 10΄΄ πριν από τη λήξη, η Αχαγιά ΄82 έκανε την πιο κρίσιμη επίθεση, χωρίς όμως να βρει στόχο ο Κολότσιος. Τη νίκη στην Παναχαϊκή χάρισε στη συνέχεια ο Χατζόπουλος με 1/2 βολές (σκόπιμα χάθηκε η δεύτερη για να κυλήσει χρόνος καθώς απέμενε μόλις 1΄΄).

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Πλέγας-Λάγιος. Τα 10λεπτα: 22-15, 38-31 (ημ.), 58-56, 81-79.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 26 (2), Χριστόπουλος 12, Χρονόπουλος 5 (1), Νικολάου 9 (1), Οικονομίδης, Κανελλάκης 10 (3), Τσιμίδης 1, Καραγγελής 11 (2), Μπίρμπας 7 (1), Σάτοβιτς.

ΑΧΑΓΙΑ ΄82 (Γκοργκόλης): Γοργότσης 29, Πανόπουλος 10, Κούτρας 7 (1), Κολότσιος 15 (4), Οικονομόπουλος 10 (1), Πέτροβιτς 7 (1), Αργυρόπουλος 1, Ταρναρής, Ντούβας.

«Ηταν ένα πραγματικό ντέρμπι με μεγάλη ένταση. Μέχρι το τέλος δεν μπορούσε να ξεφύγει καμία ομάδα στο σκορ», δήλωσε αμέσως μετά τη νίκη, ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε: «Στο τέλος ήμασταν ποιο συγκεντρωμένοι και φτάσαμε στο θετικό αποτέλεσμα. Η Αχαγιά ΄82 ήταν φορμαρισμένη και γνωρίζαμε ότι θα ήταν δύσκολος αντίπαλος. Είχαμε κάποια μικρά προβληματάκια μέσα στην εβδομάδα, όμως τα παιδιά δείχνουν ότι διαθέτουν μεγάλη καρδιά. Η ομάδα λειτούργησε πολύ καλά. Ολα τα παιδιά έβαλαν ό,τι μπόρεσαν τη συγκεκριμένη ημέρα κι έτσι πέτυχαν ακόμη μία σπουδαία νίκη. Ηταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρέπει σήμερα να πούμε κι ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι γιορτάζοντας τα 135 χρόνια της ομάδας μας, δημιούργησαν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ. Τέτοιες στιγμές μόνο οι φίλαθλοι της Παναχαϊκής μπορούν να δημιουργήσουν. Πάλι ένα μεγάλο μπράβο στους παίκτες μου, προχωράμε για το επόμενο παιχνίδι».

