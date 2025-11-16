Καρδίτσα: Μηχανόβιος κατά αστυνομικών και δικαστικών!

Ο δράστης στην προσπάθεια του ενός αστυνομικού να προβεί σε έλεγχο αυτού, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

 

16 Νοέ. 2025 17:08
Συνελήφθη στην Καρδίτσα από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, στην Καρδίτσα, αστυνομικοί της προαναφερόμενης Υπηρεσίας επιχείρησαν να προβούν σε έλεγχο στον προαναφερόμενο, ο οποίος βρισκόταν σε σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, ωστόσο ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν, ενώ ο δράστης οδηγούσε επικίνδυνα, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Μετά από λίγο, ο δράστης ακινητοποιήθηκε στιγμιαία σε σημείο της πόλης και στην προσπάθεια του ενός αστυνομικού να προβεί σε έλεγχο αυτού, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, ο δράστης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Επιπλέον, σε βάρος του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Ο αστυνομικός μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας.

