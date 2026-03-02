Κοπή Βασιλόπιτας και Έκθεση Ιστορικών Οχημάτων στην Πλατεία Γεωργίου Α΄

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 η κοπή της Βασιλόπιτας του νεοσύστατου Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδας, στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ της Πάτρα, σε συνδυασμό με ολιγόωρη έκθεση ιστορικών οχημάτων έμπροσθεν του Δημοτικό Θέατρο Απόλλων.

Τα ευάριθμα ιστορικά οχήματα, ηλικίας άνω των τριάντα ετών, προσέλκυσαν το έντονο ενδιαφέρον πολιτών και επισκεπτών του κέντρου της πόλης. Πίσω από αυτά βρίσκονται άνθρωποι με αγάπη, μεράκι και βαθύ σεβασμό στην ιστορία της αυτοκίνησης, οι οποίοι αφιερώνουν χρόνο και προσωπική φροντίδα για τη διατήρηση και ανάδειξη της μηχανοκίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η άρτια διάταξη των οχημάτων, σε συνδυασμό με το εμβληματικό αρχιτεκτονικό φόντο του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων, ανέδειξαν τον πολιτιστικό και ιστορικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Παράλληλα, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά σε κλίμα συναδελφικότητας και εορταστικής διάθεσης. Η εκδήλωση χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό τόσο από τα μέλη όσο και από το ευρύ κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά με θετικά σχόλια και έκδηλο ενδιαφέρον.

Η πρώτη αυτή δράση του Συλλόγου επιβεβαίωσε τη δυναμική και την απήχησή του, δημιουργώντας ευοίωνες προοπτικές για τη συνέχιση και καθιέρωση αντίστοιχων εκδηλώσεων στο μέλλον.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Δήμος Πατρέων για την παραχώρηση του χώρου, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και επισκέπτες που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



