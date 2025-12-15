Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές χθες στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας 2M TV.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Condolences to the families of the victims of #Safi floods #Morocco #Maroc

We belong to #God and to Him we return 🤲 Tribute to #Moroccan Civilian Protection rescue teams, who have been engaged in rescue operations for several hours #Maroc #Flood #Inondations pic.twitter.com/ueDYmcENw5 — ۞ Kingdom of Morocco Armies-جيوش المملكة المغربية (@KOMARMIES) December 15, 2025



Η σφοδρή βροχόπτωση είχε διάρκεια μιας ώρας -Πλημμύρισαν σπίτια

Μια ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη της Σάφι, ενώ παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και διακόπηκε η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους στις γύρω περιοχές, μετέδωσε το 2M TV, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Το Μαρόκο δέχεται σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας ύστερα από επτά χρόνια ξηρασίας που είχαν ως αποτέλεσμα να αδειάσουν κάποιους από τους βασικότερους ταμιευτήρες του.

