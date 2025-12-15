Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές ΒΙΝΤΕΟ

Το Μαρόκο δέχεται σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας ύστερα από επτά χρόνια ξηρασίας π

Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές ΒΙΝΤΕΟ
15 Δεκ. 2025 12:25
Pelop News

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές χθες στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας 2M TV.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.


Η σφοδρή βροχόπτωση είχε διάρκεια μιας ώρας -Πλημμύρισαν σπίτια

Μια ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη της Σάφι, ενώ παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και διακόπηκε η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους στις γύρω περιοχές, μετέδωσε το 2M TV, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Το Μαρόκο δέχεται σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας ύστερα από επτά χρόνια ξηρασίας που είχαν ως αποτέλεσμα να αδειάσουν κάποιους από τους βασικότερους ταμιευτήρες του.

