Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη

Με πρωτοφανή συμμετοχή και ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού απέδειξε ότι το Καρναβάλι Πάτρας δεν είναι μόνο γιορτή, αλλά και πράξη ζωής.

03 Φεβ. 2026 11:11
Pelop News

Ένα δυνατό μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης έστειλε το Καρναβάλι Πάτρας την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, μέσα από τη μεγάλη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Αγοράς Αργύρη. Η πρωτοβουλία της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού αγκαλιάστηκε θερμά από τους πολίτες, καταγράφοντας αριθμούς-ρεκόρ και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, τη Φοιτητική Ομάδα του Πανεπιστήμιο Πατρών «ΦΛΕΒΑ ΖΩΗΣ», την Αιμοδοσία 365 και τον Σύλλογο «Χάρισε Ζωή», ενώ καθοριστική υπήρξε η ενεργή συμμετοχή και στήριξη των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού.

Συνολικά προσήλθαν 83 άτομα, από τα οποία τα 75 προχώρησαν σε εθελοντική αιμοδοσία — αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για αντίστοιχη δράση του Κρυμμένου Θησαυρού. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης, κοινωνικής συνείδησης και συλλογικής ευθύνης που χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, περίπου 15 εθελοντές εγγράφηκαν ως δότες μυελού των οστών, ενισχύοντας τις εθνικές δεξαμενές δοτών και προσφέροντας ελπίδα ζωής σε ανθρώπους που τη χρειάζονται άμεσα.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού ευχαριστούν θερμά όλους τους εθελοντές για την ανιδιοτελή συμμετοχή και τη συγκινητική ανταπόκριση, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μία σταγόνα αίματος μπορεί να μετατραπεί σε μια ολόκληρη ζωή.

Κύριος υποστηρικτής της δράσης ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ χορηγοί επικοινωνίας η ΕΡΤ3 και η ΕΡΤ Πάτρας.

