Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά

Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης» που προβλέπει τη χορήγηση voucher έως 800 ευρώ σε 2.500 παιδιά με αναπηρία, αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισής αναπτυξιακών διαταραχών από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των 6 ετών.

Το ύψος του voucher θα διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών που ορίζεται στο εξατομικευμένο πλάνο παρέμβασης ότι θα πρέπει να γίνουν ανά μήνα σε:

-800 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον20 συνεδριών ανά μήνα,

-600 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα

-400 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που προβλέπεται η παροχή κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα.

Διπλή πληρωμή για συνταξιούχους, ποιοι δικαιούνται 500 ευρώ

Νέο voucher έως 800 ευρώ: Τι περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

-την αξιολόγηση και παρακολούθηση της ανάπτυξης του παιδιού,

-την παροχή ειδικών θεραπειών (εργοθεραπειών, λογοθεραπειών κλπ),

-τη συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση των γονέων/φροντιστών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



