Νέο «όπλο» κατά της παχυσαρκίας: Φάρμακο «λιώνει» έως και 20% του βάρους σε λιγότερο από χρόνο

Ένα νέο ενέσιμο φάρμακο αδυνατίσματος με την ονομασία eloralintide, που αναπτύσσει η Eli Lilly, πέτυχε μέση απώλεια βάρους από 9% έως και 20% μέσα σε μόλις 48 εβδομάδες, σύμφωνα με κλινική δοκιμή Φάσης 2 που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό The Lancet.

Το φάρμακο δεν ανήκει στην κατηγορία των γνωστών αγωνιστών GLP-1 (όπως Ozempic, Wegovy, Mounjaro), αλλά δρα ως εκλεκτικός αγωνιστής της ορμόνης αμυλίνης – μιας ορμόνης που εκκρίνεται φυσικά από το πάγκρεας μαζί με την ινσουλίνη κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Στη μελέτη συμμετείχαν 263 ενήλικες με παχυσαρκία ή υπέρβαρο χωρίς διαβήτη τύπου 2. Όσοι έλαβαν τις υψηλότερες δόσεις του eloralintide έχασαν κατά μέσο όρο το 20% του σωματικού τους βάρους, ενώ η ομάδα του placebo μόλις 0,4%.

Παράλληλα καταγράφηκαν σημαντικές βελτιώσεις σε:

περίμετρο μέσης

αρτηριακή πίεση

χοληστερίνη και τριγλυκερίδια

δείκτες φλεγμονής

γλυκαιμικό έλεγχο

«Η απώλεια βάρους είναι κλινικά πολύ σημαντική και μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση ή βελτίωση παθήσεων όπως υπέρταση, άπνοια ύπνου, δυσλιπιδαιμία και οστεοαρθρίτιδα», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης Dr Liana Billings.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν παρατηρήθηκε «πλαφόν» στην απώλεια βάρους στις 48 εβδομάδες, κάτι που υποδηκνώνει ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ακόμα καλύτερα με μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας.

Το eloralintide χορηγείται με μία υποδόρια ένεση την εβδομάδα και αναμένεται να προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3 με μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο δείγμα ασθενών.

Πηγή: newsbeast

