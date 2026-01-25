Ολα τα αποτελέσματα στην Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου

Το προπονητήριο του Λαδόπουλου φιλοξένησε την Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.

25 Ιαν. 2026 16:17
Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε η Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου που διοργανώθηκε το Σάββατο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ

1      241   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.66

2      244   ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ      2011 404525      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”  GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.56

3      276   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ       2012 410786      ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ      GRE        60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.87

 

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1      245   ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ  2011 404798      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.98

2      452   ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ    2011 404674      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ       GRE        60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.23

3      236   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΒΕΛΑ    2012 383317      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE        60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.67

4      281   ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ   2012 410229      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    11.46

5      473   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ   2012 409908      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    12.37

6      441   ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚ ΣΤΡΙΓΚΑ   2011 409416      ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ     GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    12.58

 

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1      261   ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ    2009 385624      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”  GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ   8.89

2      407   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346      ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ        GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ   9.06

3      169   ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ        2009 382406      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE        60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ   9.50

4      165   ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ      2010 399882      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ   10.36

5      405   ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ     2009 399751      ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ      GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ   11.53

 

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ

1      272   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       Κ20 ΑΝΔΡΩΝ      8.64

 

60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1      263   ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ      2004 363015      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.16

2      448   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207      ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ       ΓΥΝΑΙΚΩΝ10.08

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ

1      197   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ     2012 416114      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       1.60

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1      164   ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ     2013 416917      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.55

2      162   ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ     2013 418644      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.50

3      160   ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ     2011 419587      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.40

3      166   ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ     2012 415523      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.40

5      161   ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ    2011 402657      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ        Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.35

6      163   ΙΟΥΛΙΑ ΞΥΔΗ     2011 402866      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.35

6      167   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ 2012 409764      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.35

8      168   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 409758      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ        Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.35

9      159   ΑΝΙΑ ΔΑΜΟ        2012 411318      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ        Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    1.30

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1      54     ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ     2007 324   ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ     GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55

2      165   ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ      2010 399882      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1      251   ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ        ΑΝΔΡΩΝ    2.00

2      252   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ  2008 405568      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΑΝΔΡΩΝ    1.95

3      240   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ       2009 382053      ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΑΝΔΡΩΝ    1.90

4      194   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ        2007 406052      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΑΝΔΡΩΝ    1.85

5      195   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ      2009 404794      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΑΝΔΡΩΝ    1.75

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1      246   ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ    2011 410114      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.75

2      435   ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 2011 407668      ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ   GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.63

3      422   ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ      2012 411029      ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ   GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.54

4      262   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 406261      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.43

5      253   ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΒΑ 2011 421263      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.38

6      247   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ    2011 404801      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.37

7      237   ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ       2013 419389      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    4.32

8      241   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ ΤΣΙΚΙΖΑ 2012 410207      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    3.84

9      180   ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ      2012 416110      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    3.81

10     433   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ      2013 420781      ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ     GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    3.60

434   ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ   2013 420782      ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ       GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    NM

279   ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΑ    2013         ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    NM

285   ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠΑ 2012 415532      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    NM

181   ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΟΥ     2013 422115      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    NM

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ

1      206   ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ     2012 413383      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       6.26

2      241   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       6.12

3      244   ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ      2011 404525      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”  GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       5.63

4      235   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΣ       2013 417331      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       5.12

5      250   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ       2011 406503      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       4.73

6      245   ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ   2012 412371      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       4.63

7      248   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ     2012 416240      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       4.55

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1      261   ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ    2009 385624      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”  GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.41

2      242   ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ      2010 404791      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ        GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.13

3      479   ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ    2009 402329      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.09

4      528   ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ 2008 393858      ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ   GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93

5      467   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ     2010 399883      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93

6      491   ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ 2007 387832      ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.72

7      448   ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207      ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71

8      488   ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ  2010 404496      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71

9      472   ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ  2010 380350      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.48

10     260   ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ       2009 382395      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.40

11     446   ΜΕΡΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ  2008 417163      ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ     GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.38

12     445   ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΟΥΤΑ 2010 408734      ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.02

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1      287   ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  2001 353449      ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ        GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    6.58

2      271   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  2009 397054      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    6.58

3      272   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    6.58

4      286   ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   2008 390220      ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    6.50

5      251   ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ      ΑΝΔΡΩΝ    6.45

6      280   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ     2010 418160      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    6.44

7      224   ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ     2010 406870      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    5.94

8      284   ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ        2010 399302      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE  ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    5.67

9      308   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ     2000 411502      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    5.38

10     281   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 409012      ΑΘΛΗΤΗΣ  GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    4.95

11     279   ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 397910      ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ      GRE        ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ    4.43

 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ

268   ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟ ΛΥΒΕΡΗΣ       2007 383863      ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ GRE        ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ       ΑΝΔΡΩΝ    ΝΜ

 

60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ

1      209   ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ    2011 416112      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ      7.61

2      203   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ  2011 408954      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.62

3      322   ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ      2011 381762      ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ     GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.67

4      283   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ     2011 407152      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ      7.72

5      323   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ    2011 406394      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.78

6      234   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ 2011 408158      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.88

7      326   ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 406500      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.92

8      282   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ     2012 416068      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.98

9      226   ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ     2011 408159      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       7.98

10     204   ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ    2012 411317      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.00

11     215   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΗΣ     2011 380883      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.07

12     327   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406499      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.30

13     214   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  2012 412763      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.34

14     264   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 2012 410232      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.44

15     324   ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ     2011 406511      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       8.77

16     223   ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΒΔΑΣ 2013 418645      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.03

17     321   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ 2012 422085      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.11

17     211   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  2011 398985      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.21

19     263   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΣ     2012 410228      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 M      Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       9.70

216   ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  2011 416156      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       DQ

325   ΟΡΦΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2011 411243      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE        60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ       DQ

 

60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1      506   ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΧΛΗ     2012 410217      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020    GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    7.96

2      524   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΑΜΙΚΟΥ  2011 404888      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020    GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.19

3      516   ΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ      2012 410473      ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ      GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.29

4      554   ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ    2011 403765      ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ  GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.36

5      492   ΑΘΗΝΑ ΤΟΛΙΑ    2012 410746      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.40

5      493   ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΟΛΕΑ 2011 421066      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.40

7      548   ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΓΙΑ   2011 413447      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.47

8      494   ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΙΟΥ    2011 405790      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.51

9      527   ΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 418652      ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ      GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8.62

10     458   ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  2011 408905      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.68

11     551   ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ       2012 411235      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.71

11     216   ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ     2012 412764      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8.71

13     498   ΛΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ      2011 410755      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.74

14     543   ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ      2012 420202      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.75

15     541   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΩΡΑΙΤΗ  2011 408982      ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.77

15     183   ΛΥΔΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ  2011 413386      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8.77

17     537   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  2012 412001      ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ      GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  8.78

18     300   ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΑΛΑΝΗ       2013 421503      ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ      GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.79

19     549   ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΗ        2011 406508      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.80

19     529   ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 2011 418059      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.80

21     223   ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  2011 398982      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.86

21     423   ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ    2011 407667      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.87

23     166   ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ     2012 415523      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    8.90

23     212   ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ   2013 418164      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.00

25     544   ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ    2011 380355      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ        9.01

26     275   ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ  2012 410227      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.03

27     514   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΧΙΟΥ    2013 416764      ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.07

27     547   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ        2011 404526      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ”  GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.08

29     499   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ   2012 410749      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.08

30     461   ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   2011 407150      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.13

30     251   ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΙΑΤΡΟΥ      2012 416916      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.13

32     536   ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  2013 418675      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.15

33     426   ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΦΗ       2011 406741      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.17

34     532   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΗΡΑ   2012 409767      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.18

35     168   ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 409758      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.21

36     286   ΗΛΙΔΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΖΕΡΒΑ 2012 422510      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.23

37     254   ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ    2011         ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.26

38     249   ΜΙΚΑΕΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ    2011 404788      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.28

38     439   ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ      2012 409763      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.28

40     490   ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ    2012 409903      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.33

41     258   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΝΑΝΟΥ    2013 418306      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.34

41     525   ΑΛΗΘΙΝΗ ΡΟΖΗ  2011 407172      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.34

43     540   ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ    2012 410518      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.35

44     550   ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  2011         ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.39

45     215   ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ       2011 407186      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.40

45     497   ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ      2012 414148      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.40

47     530   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  2011 406501      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.42

48     462   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΡΑΝΟΥ 2011 416066      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.44

49     555   ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗ    2012 413558      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.48

50     533   ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΑΡΗ      2013 416941      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.49

50     557   ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ     2012 421700      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.49

52     508   ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΛΜΟΥ     2011 405201      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020    GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.52

53     531   ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ   2012 409759      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.55

54     523   ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ        2012 410522      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.57

55     526   ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΟΥΝΗ   2011 416064      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.60

56     248   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΛΑ      2011 404800      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.72

57     534   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ     2012 418677      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.77

58     280   ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ    2013         ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.81

59     284   ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΖΕΛΙΩΤΗ  2012 410233      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    9.98

59     366   ΕΡΙΑΛΝΤΑ ΚΟΡΤΣΑΡΙ   2013         ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ      GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  9.98

61     553   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ   2011 406265      ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.02

62     282   ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΤΕΛΙΟΥ      2013         ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.13

63     277   ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ      2011 414051      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.75

64     283   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ     2012 422509      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ    10.79

259   ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΩΛΗ    2012 413326      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ  DQ

 

60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1      269   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 391728      ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ     GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.08

2      319   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ      2005 378311      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.19

3      270   ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ    2009 391736      ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ     GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.20

4      288   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119      ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.22

5      320   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ     2009 402659      ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.23

6      317   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ     2008 394356      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.41

7      293   ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΑΠΠΑΣ 2007 395254      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.48

8      307   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ       2009 379306      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.53

9      199   ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ       2008 390365      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.60

9      291   ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ     2009 402721      ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ        7.60

11     303   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΤΗΣ 2008 414046      ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE        60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.61

12     239   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ      2008 386799      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.64

13     238   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ   2008 398372      ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ    GRE  60 M        ΑΝΔΡΩΝ    7.65

14     212   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2008 403550      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE        60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.66

15     213   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ       2009 416587      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE        60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.67

16     294   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2003 423385      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ       GRE        60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.76

16     309   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ    2010 408966      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.76

18     205   ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ   2010 402658      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.77

19     305   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ    2006 356873      ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ”    GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.80

20     318   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ      2010 403722      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.84

21     284   ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ        2010 399302      ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.95

22     210   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ    2009 414168      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE  60 M        ΑΝΔΡΩΝ    7.96

23     201   ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ      2003 370841      ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    8.14

24     308   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ     2000 411502      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        60 M ΑΝΔΡΩΝ    8.18

25     218   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    2010 409411      ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ      GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    8.19

26     292   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ       2010 397092      ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    8.24

27     304   ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ      2009 422977      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M        ΑΝΔΡΩΝ    8.33

 

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

1      456   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ    2007 382205      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M        ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.84

2      463   ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ     2009 401420      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.95

3      500   ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ   2002 337586      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.01

4      501   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ    2009 415854      ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.03

5      515   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ  2006 365829      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ       GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.09

6      467   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ     2010 399883      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.24

7      407   ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346      ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ        GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.26

8      244   ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ       2010 420810      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.39

9      469   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΡΙΩΝΗ    2010 404281      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.45

10     276   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ     2010 387731      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ8.491

11     213   ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΖΩΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ       2010 418163      ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ      GRE        60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ8.493

12     471   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  2009 379574      ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.51

13     513   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΑ    2009 377697      ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ    GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.57

14     464   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥ  2009 399656      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ       GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.65

15     243   ΜΥΡΤΟ ΣΕΡΑΙΝΑ 2010 420812      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M        ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.71

16     479   ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ    2009 402329      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.73

17     214   ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ   2009 409469      ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ     GRE  60 M        ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78

17     488   ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ  2010 404496      ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ    GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78

19     489   ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΚΙΝΗ     2010 404285      ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.96

20     517   ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ     2010 409241      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.11

21     278   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ   2010 393499      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ     GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.25

22     250   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΡΡΟΥΝΑΙ 2008 416008      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.46

23     522   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΕΡΑΚΕΑ 2009 422289      ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025        GRE  60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.83

24     521   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ    2009 422286      ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 GRE  60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ10.42

 

60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

1      269   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 391728      ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ     GRE  60 M      ΑΝΔΡΩΝ    7.07

2      319   ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ      2005 378311      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.15

3      288   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119      ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.16

4      320   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ     2009 402659      ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ        GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.26

5      317   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ     2008 394356      ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ    GRE  60 M ΑΝΔΡΩΝ    7.55

 

60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

1      456   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ    2007 382205      ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    GRE  60 M        ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.86

2      501   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ    2009 415854      ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.08

3      515   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ  2006 365829      ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ       GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.10

4      244   ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ       2010 420810      ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ       GRE  60 M      ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.42

5      276   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ     2010 387731      ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE        60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.60

 

 

