Ολα τα αποτελέσματα στην Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου στου Λαδόπουλου
Το προπονητήριο του Λαδόπουλου φιλοξένησε την Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου.
Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε η Α΄ Ημερίδα κλειστού στίβου που διοργανώθηκε το Σάββατο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου στο δημοτικό αθλητικό κέντρο στου Λαδόπουλου. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.66
2 244 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.56
3 276 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 2012 410786 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.87
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 245 ΕΛΕΝΗ ΜΕΤΑΞΑ 2011 404798 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
2 452 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΑΠΟΔΗ 2011 404674 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.23
3 236 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΒΕΛΑ 2012 383317 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.67
4 281 ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ 2012 410229 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11.46
5 473 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2012 409908 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.37
6 441 ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚ ΣΤΡΙΓΚΑ 2011 409416 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12.58
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 261 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.89
2 407 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.06
3 169 ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2009 382406 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.50
4 165 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 10.36
5 405 ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 2009 399751 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 11.53
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
1 272 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ 8.64
60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 263 ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ 2004 363015 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.16
2 448 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ10.08
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 197 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 2012 416114 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 1.60
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 164 ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ 2013 416917 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.55
2 162 ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΟΥΚΑ 2013 418644 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.50
3 160 ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ 2011 419587 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
3 166 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 415523 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.40
5 161 ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑ 2011 402657 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 163 ΙΟΥΛΙΑ ΞΥΔΗ 2011 402866 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
6 167 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΦΑΤΖΙΔΕΛΗ 2012 409764 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
8 168 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 409758 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.35
9 159 ΑΝΙΑ ΔΑΜΟ 2012 411318 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1.30
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 54 ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΤΕΛΗ 2007 324 ΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
2 165 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ 2010 399882 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 251 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 2.00
2 252 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ 2008 405568 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.95
3 240 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ 2009 382053 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.90
4 194 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 2007 406052 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.85
5 195 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ 2009 404794 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 1.75
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 246 ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΑΝΤΕΛΗ 2011 410114 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.75
2 435 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ 2011 407668 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.63
3 422 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΑΒΑΡΑ 2012 411029 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.54
4 262 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 406261 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.43
5 253 ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΔΑΒΑ 2011 421263 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.38
6 247 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΟΥΚΑΙ 2011 404801 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.37
7 237 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 2013 419389 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 4.32
8 241 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡ ΤΣΙΚΙΖΑ 2012 410207 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.84
9 180 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2012 416110 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.81
10 433 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 420781 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3.60
434 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ 2013 420782 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
279 ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΑ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
285 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠΑ 2012 415532 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
181 ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΠΟΤΟΥ 2013 422115 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ NM
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 206 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ 2012 413383 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.26
2 241 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΟΥΜΗΣ 2011 404520 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 6.12
3 244 ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 404525 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.63
4 235 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΙΒΑΣ 2013 417331 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 5.12
5 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406503 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.73
6 245 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2012 412371 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.63
7 248 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ 2012 416240 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 4.55
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 261 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 2009 385624 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.41
2 242 ΕΛΠΙΔΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ 2010 404791 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.13
3 479 ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 5.09
4 528 ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΕΠΠΑ 2008 393858 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
5 467 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.93
6 491 ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ 2007 387832 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.72
7 448 ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2004 393207 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
8 488 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.71
9 472 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ 2010 380350 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.48
10 260 ΔΑΝΑΗ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 382395 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.40
11 446 ΜΕΡΣΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 2008 417163 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.38
12 445 ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΟΥΤΑ 2010 408734 ΓΥΜΝ.ΑΚ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΕΛΙΟΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4.02
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 287 ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ 2001 353449 ΕΑΤ ΑΘΛΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
2 271 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2009 397054 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
3 272 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΛΑΚΗΣ 2008 365560 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.58
4 286 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2008 390220 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.50
5 251 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙΠΗΣ 2001 361164 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.45
6 280 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΡΟΣ 2010 418160 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 6.44
7 224 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 406870 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.94
8 284 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ 2010 399302 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.67
9 308 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 2000 411502 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 5.38
10 281 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1968 409012 ΑΘΛΗΤΗΣ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.95
11 279 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2010 397910 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ 4.43
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
268 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟ ΛΥΒΕΡΗΣ 2007 383863 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ GRE ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ ΝΜ
60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ
1 209 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 2011 416112 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.61
2 203 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 2011 408954 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.62
3 322 ΑΝΘΙΜΟΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ 2011 381762 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.67
4 283 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΟΣ 2011 407152 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.72
5 323 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406394 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.78
6 234 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ 2011 408158 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.88
7 326 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 2011 406500 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.92
8 282 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 2012 416068 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
9 226 ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ 2011 408159 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 7.98
10 204 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ 2012 411317 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.00
11 215 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΗΣ 2011 380883 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.07
12 327 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406499 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.30
13 214 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 2012 412763 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.34
14 264 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΗΣ 2012 410232 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.44
15 324 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2011 406511 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 8.77
16 223 ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΒΔΑΣ 2013 418645 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.03
17 321 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ 2012 422085 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.11
17 211 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 2011 398985 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.21
19 263 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 2012 410228 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ 9.70
216 ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2011 416156 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ DQ
325 ΟΡΦΕΑΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2011 411243 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΑΓΟΡΙΑ DQ
60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1 506 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΧΛΗ 2012 410217 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 7.96
2 524 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΑΜΙΚΟΥ 2011 404888 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.19
3 516 ΝΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 410473 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.29
4 554 ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΑ 2011 403765 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.36
5 492 ΑΘΗΝΑ ΤΟΛΙΑ 2012 410746 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.40
5 493 ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΟΛΕΑ 2011 421066 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.40
7 548 ΑΡΙΑΔΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΓΙΑ 2011 413447 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.47
8 494 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΘΙΟΥ 2011 405790 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.51
9 527 ΝΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 418652 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.62
10 458 ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2011 408905 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.68
11 551 ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 411235 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.71
11 216 ΕΛΕΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ 2012 412764 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.71
13 498 ΛΥΔΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 2011 410755 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.74
14 543 ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 2012 420202 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.75
15 541 ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΩΡΑΙΤΗ 2011 408982 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.77
15 183 ΛΥΔΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ 2011 413386 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.77
17 537 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 2012 412001 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.78
18 300 ΜΕΤΑΞΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 2013 421503 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.79
19 549 ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 2011 406508 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
19 529 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ 2011 418059 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.80
21 223 ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 398982 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.86
21 423 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ 2011 407667 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.87
23 166 ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 415523 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8.90
23 212 ΗΛΙΑΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 2013 418164 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.00
25 544 ΜΑΡΙΑ ΞΗΡΟΥ 2011 380355 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.01
26 275 ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ 2012 410227 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.03
27 514 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΖΟΧΙΟΥ 2013 416764 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.07
27 547 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 2011 404526 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.08
29 499 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 2012 410749 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.08
30 461 ΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 2011 407150 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.13
30 251 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΙΑΤΡΟΥ 2012 416916 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.13
32 536 ΑΘΗΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 2013 418675 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.15
33 426 ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΦΗ 2011 406741 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.17
34 532 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΛΗΡΑ 2012 409767 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.18
35 168 ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΚΟΥ 2012 409758 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.21
36 286 ΗΛΙΔΑ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΖΕΡΒΑ 2012 422510 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.23
37 254 ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ 2011 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.26
38 249 ΜΙΚΑΕΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ 2011 404788 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.28
38 439 ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ 2012 409763 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.28
40 490 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΑΜΑΛΕΚΟΥ 2012 409903 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.33
41 258 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΝΑΝΟΥ 2013 418306 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.34
41 525 ΑΛΗΘΙΝΗ ΡΟΖΗ 2011 407172 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.34
43 540 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ 2012 410518 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.35
44 550 ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2011 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.39
45 215 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 407186 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.40
45 497 ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2012 414148 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.40
47 530 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 2011 406501 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.42
48 462 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΒΡΑΝΟΥ 2011 416066 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.44
49 555 ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΗ 2012 413558 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.48
50 533 ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΖΑΓΑΡΗ 2013 416941 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
50 557 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΣΑΥΤΗ 2012 421700 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.49
52 508 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΛΜΟΥ 2011 405201 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.52
53 531 ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ 2012 409759 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.55
54 523 ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2012 410522 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.57
55 526 ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΛΑΟΥΝΗ 2011 416064 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.60
56 248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΧΡΙΛΑ 2011 404800 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.72
57 534 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 2012 418677 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.77
58 280 ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΡΤΖΑΝΗ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.81
59 284 ΕΛΠΙΔΑ ΒΕΡΖΕΛΙΩΤΗ 2012 410233 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
59 366 ΕΡΙΑΛΝΤΑ ΚΟΡΤΣΑΡΙ 2013 ΦΙΛ.ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9.98
61 553 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΗΓΑ 2011 406265 ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.02
62 282 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΙΤΕΛΙΟΥ 2013 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.13
63 277 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 2011 414051 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.75
64 283 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗ 2012 422509 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10.79
259 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΩΛΗ 2012 413326 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ DQ
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 269 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 391728 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.08
2 319 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.19
3 270 ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 391736 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.20
4 288 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.22
5 320 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 2009 402659 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.23
6 317 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.41
7 293 ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΠΑΠΠΑΣ 2007 395254 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.48
8 307 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΜΙΚΟΣ 2009 379306 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.53
9 199 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣ 2008 390365 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.60
9 291 ΣΚΕΡΝΤΙ ΜΠΕΚΙΡΑΙ 2009 402721 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.60
11 303 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΩΤΗΣ 2008 414046 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.61
12 239 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ 2008 386799 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.64
13 238 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΛΗΣ 2008 398372 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.65
14 212 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2008 403550 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.66
15 213 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 2009 416587 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.67
16 294 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 2003 423385 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.76
16 309 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2010 408966 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.76
18 205 ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ 2010 402658 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.77
19 305 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΖΕΡΒΑΣ 2006 356873 ΑΓΣ “ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.80
20 318 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 2010 403722 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.84
21 284 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗ ΜΑΤΣΗΣ 2010 399302 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.95
22 210 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 2009 414168 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.96
23 201 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ 2003 370841 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.14
24 308 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ 2000 411502 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.18
25 218 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 409411 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.19
26 292 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 2010 397092 ΑΓΣ ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 2020 GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.24
27 304 ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 2009 422977 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 8.33
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ
1 456 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 2007 382205 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.84
2 463 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 2009 401420 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.95
3 500 ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΡΒΑ 2002 337586 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.01
4 501 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 415854 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.03
5 515 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 2006 365829 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.09
6 467 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 2010 399883 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.24
7 407 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΩΡΟΘ ΣΔΟΥΓΑ 2009 402346 ΟΦΚΑ ΑΘΛΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.26
8 244 ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 2010 420810 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.39
9 469 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΕΡΙΩΝΗ 2010 404281 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.45
10 276 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ8.491
11 213 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΖΩΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ 2010 418163 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ8.493
12 471 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 2009 379574 ΑΜΣ ΠΝΟΗ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.51
13 513 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΑ 2009 377697 ΓΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.57
14 464 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥ 2009 399656 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.65
15 243 ΜΥΡΤΟ ΣΕΡΑΙΝΑ 2010 420812 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.71
16 479 ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ ΚΕΡΑΜΑ 2009 402329 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.73
17 214 ΣΟΦΙΑ ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ 2009 409469 ΑΓΣ Η ΦΛΟΓΑ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78
17 488 ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ 2010 404496 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.78
19 489 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΑΚΙΝΗ 2010 404285 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.96
20 517 ΝΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 2010 409241 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.11
21 278 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 2010 393499 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.25
22 250 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΕΡΡΟΥΝΑΙ 2008 416008 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.46
23 522 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΕΡΑΚΕΑ 2009 422289 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 9.83
24 521 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ 2009 422286 ΑΓΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2025 GRE 60 MΓΥΝΑΙΚΩΝ10.42
60 M ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
1 269 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ 2009 391728 ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.07
2 319 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΑΜΠΙΡΗΣ 2005 378311 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.15
3 288 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 2008 408119 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.16
4 320 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ 2009 402659 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.26
5 317 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 2008 394356 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ GRE 60 M ΑΝΔΡΩΝ 7.55
60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ
1 456 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 2007 382205 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7.86
2 501 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 2009 415854 ΓΣ ΔΥΜΗΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.08
3 515 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΣΑΜΗ 2006 365829 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.10
4 244 ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ 2010 420810 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.42
5 276 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 2010 387731 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ GRE 60 M ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8.60
