Παγωμάρα για τον ΠΑΟΚ στο 89′!

Τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει άλμα για την οκτάδα του UEFA Europa League πέταξε ο ΠΑΟΚ καθώς, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase, αναδείχθηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 με την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, δεχόμενος την ισοφάριση στο προτελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας.

Σκόρερ για τους Νορβηγούς ήταν ο Εμίλ Κόρνβιγκ που, πάντως, στο 18’ έχασε πέναλτι για να ανοίξει το σκορ – για την ακρίβεια το απέκρουσε ο Γίρι Παβλένκα. Οι «ασπρόμαυροι» εν τέλει προηγήθηκαν με τον Λούκα Ιβανούσετς (64’) αλλά αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας, με τις δυο ομάδες να έχουν αμφότερες από οκτώ (8). Πάντως ο ΠΑΟΚ κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στα νοκ άουτ και ελπίζει για την οχτάδα.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).

