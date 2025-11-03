Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους υποχρεωτική από σήμερα, οι εξαιρέσεις

Από σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2025, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας επεκτείνεται σε τέσσερις επιπλέον κλάδους της οικονομίας, εντάσσοντας περίπου 350.000 εργαζόμενους στο σύστημα. Με τη νέα αυτή φάση, το μέτρο καλύπτει πλέον σχεδόν 1,85 εκατομμύρια μισθωτούς σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Οι κλάδοι που εντάσσονται από σήμερα είναι:

της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού,

του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών,

των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό.

Το υπουργείο Εργασίας προωθεί τη σταδιακή ψηφιοποίηση των εργασιακών διαδικασιών, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και την εξάλειψη αθέμιτων πρακτικών από επιχειρήσεις.

Αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει ήδη αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 76% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 4,2 εκατομμύρια ώρες.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στους εξής κλάδους:

Τουρισμός: +681%

Εστίαση: +181%

Λιανεμπόριο: +94%

Βιομηχανία: +55%

Αυτά τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η ψηφιακή καταγραφή των ωραρίων λειτουργεί ως αποτρεπτικό μέσο κατά της αδήλωτης εργασίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ισονομία στις εργασιακές σχέσεις.

