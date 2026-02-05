Τιμωρία στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου έπειτα από την ποινή της ΔΕΑΒ.

Συγκεκριμένα η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις αντικειμένων στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι στις καθυστερήσεις.

Έτσι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.

