Τιμωρία στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.
Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου έπειτα από την ποινή της ΔΕΑΒ.
Συγκεκριμένα η ΔΕΑΒ τιμώρησε την ΑΕΚ με μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για ρίψεις αντικειμένων στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά το γκολ που πέτυχε ο Ταρέμι στις καθυστερήσεις.
Έτσι η Ένωση θα εκτίσει την ποινή της στο επόμενο ματς στην Allwyn Arena κόντρα στον Λεβαδειακό.
