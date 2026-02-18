Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιείται σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο στην πολιτική όσο και στην επιστημονική κοινότητα.

Η κηδεία της τελείται δημοσία δαπάνη, τιμώντας την πολυετή προσφορά της στη δημόσια ζωή. Στον χώρο βρίσκονται πολιτικά πρόσωπα, εκπρόσωποι θεσμών και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό χώρο, που αποτίουν φόρο τιμής στην πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα, κόρη του ναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα, και υπήρξε σύζυγος του ιστορικού της φιλοσοφίας Λίνου Μπενάκη. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, όπου και έλαβε διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βόννης.

Η επιστημονική της διαδρομή ήταν μακρά και σημαντική. Δίδαξε επί δεκαετίες στη Νομική Σχολή Αθηνών, καλύπτοντας όλη την πανεπιστημιακή βαθμίδα, ενώ συμμετείχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργάστηκε με το Ινστιτούτο Max-Planck στη Γερμανία. Πολλοί νέοι επιστήμονες εκπόνησαν διδακτορικές διατριβές υπό την καθοδήγησή της.

Στην πολιτική εισήλθε το 1981 ως βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και παρέμεινε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες ενεργή κοινοβουλευτικά. Διετέλεσε αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ την περίοδο 2004-2007 υπηρέτησε ως Πρόεδρος της Βουλής, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας.

Η παρουσία της χαρακτηρίστηκε από έντονη συμμετοχή σε νομοθετικές πρωτοβουλίες, συνταγματικές αναθεωρήσεις και διεθνείς κοινοβουλευτικές αποστολές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον απόδημο Ελληνισμό και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Με την απώλειά της κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της πολιτικής και ακαδημαϊκής ιστορίας, ενώ η παρακαταθήκη της παραμένει συνδεδεμένη με την εξέλιξη των θεσμών, της νομικής επιστήμης και της δημόσιας ζωής στην Ελλάδα.

