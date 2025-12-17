ΑΑΔΕ: Πληρώθηκε η 4η δόση επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου, τι πρέπει να κάνουν αγρότες και πρατήρια

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της τέταρτης δόσης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δείτε επίσης: ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 αγρότες

Η πληρωμή αφορά 100.885 δικαιούχους, για τιμολόγια πώλησης πετρελαίου που εκδόθηκαν και διαβιβάστηκαν στα συστήματα myDATA και eSend από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 22.531.445,49 ευρώ και περιλαμβάνει την αύξηση κατά 50% των ανώτατων δικαιούμενων λίτρων. Δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή σε 1.366 ΑΦΜ, λόγω μη δήλωσης τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Συνολικά, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί για την επιστροφή ΕΦΚ ποσά ύψους 78.816.109,91 ευρώ σε 119.664 δικαιούχους. Η πέμπτη και τελευταία πληρωμή για το 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026 και θα περιλαμβάνει και τις αγορές πετρελαίου του Δεκεμβρίου.

Οδηγίες για τη διόρθωση παραστατικών

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο (Ε2103/2025) με οδηγίες για τη διόρθωση παραστατικών καυσίμων, καθώς διαπιστώθηκαν περιπτώσεις στις οποίες υποχρεωτικά στοιχεία σε τιμολόγια diesel κίνησης δεν είχαν συμπληρωθεί σωστά ή εμφάνιζαν σφάλματα. Ως αποτέλεσμα, τα συγκεκριμένα παραστατικά δεν ελήφθησαν υπόψη για την επιστροφή του ΕΦΚ.

Οι δικαιούχοι αγρότες μπορούν από σήμερα να ελέγχουν τα τιμολόγιά τους μέσω της ειδικής εφαρμογής «Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών 2025» στην πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, όπου εμφανίζονται αναλυτικά τα παραστατικά που έχουν συνυπολογιστεί, καθώς και τα ποσά και λίτρα ανά περίοδο πληρωμής.

Σε περίπτωση που κάποιο τιμολόγιο δεν εμφανίζεται, οι αγρότες θα πρέπει να απευθύνονται στο αντίστοιχο πρατήριο καυσίμων, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και επανεκδόσεις των παραστατικών.

Από την πλευρά τους, τα πρατήρια οφείλουν να διορθώσουν τα συστήματα έκδοσης τιμολογίων και να επανεκδώσουν τα παραστατικά που παρουσιάζουν σφάλματα, διαβιβάζοντάς τα εκ νέου στο myDATA και στο eSend. Οι σχετικές ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521), τηλεφωνικά στο 1521 ή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας.

