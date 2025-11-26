Ασφάλεια Σπιτιού – Τάσεις και Στατιστικά 2025

Τα συμβόλαια για ασφάλεια σπιτιού στην Ελλάδα παρουσιάζουν σταθερή αύξηση, με όλο και περισσότερους ιδιοκτήτες να αναγνωρίζουν τη σημασία της προστασίας της περιουσίας τους απέναντι σε φυσικές καταστροφές και όχι μόνο. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΑΕΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2025, καταγράφηκαν 1.199.334 ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, σημειώνοντας αύξηση 0,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ποσοστά – τι καλύπτουν τα συμβόλαια ασφάλειας σπιτιού στην Ελλάδα;

Σύμφωνα με την έρευνα οι καλύψεις των συμβολαίων χωρίζονται ποσοστιαία ως εξής:

65% των συμβολαίων για ασφάλεια σπιτιού καλύπτουν και καιρικά φαινόμενα και σεισμό

18,6% καλύπτουν μόνο σεισμό

12,3% καλύπτουν μόνο καιρικά φαινόμενα

4,1% καλύπτουν πυρκαγιά χωρίς καιρικά φαινόμενα ή σεισμό

Αναφορικά με την ασφάλιση περιεχομένου, το 15,3% των συμβολαίων αφορά μόνο περιεχόμενο, ενώ το 84,7% καλύπτει κτίριο ή και κτίριο & περιεχόμενο.

Ασφάλειες κατοικίας με ενυπόθηκο ενδιαφέρον

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, σχεδόν 6 στους 10 ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλισμένο κτίριο διαθέτουν ενυπόθηκο ενδιαφέρον:

59,4% με ενυπόθηκο ενδιαφέρον

40,6% χωρίς υποθήκη

Αυτό δείχνει ότι η ασφάλιση κατοικίας συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση του χρηματοδοτικού κινδύνου.

Γεωγραφική κατανομή

Η πλειοψηφία των ασφαλισμένων κατοικιών βρίσκεται στην Αττική, με 557.303 συμβόλαια (46,5%), ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 14,5% και η Κρήτη με 4,5%. Οι υπόλοιπες περιφέρειες εμφανίζουν ποσοστά ασφαλιστικής κάλυψης από 10% έως 15%, σύμφωνα με την απογραφή κανονικών κατοικιών του 2021.

Συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης

Το ποσοστό των κατοικιών που είναι ασφαλισμένες σε εθνικό επίπεδο φτάνει στο 18,2%, με την Αττική να προηγείται με 25,8%. Παρά την αύξηση των ασφαλισμένων κατοικιών, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό κενό προστασίας σε πολλές περιφέρειες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά.

Η ιδιωτική ασφάλεια σπιτιού αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την προστασία των πολιτών απέναντι σε φυσικές καταστροφές, ενώ η αύξηση των συμβολαίων με καλύψεις σεισμού και καιρικών φαινομένων υποδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό ασφαλισμένης κατοικίας παραμένει χαμηλό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση και προγράμματα ευαισθητοποίησης.

