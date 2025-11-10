ΗΠΑ: Γιατί απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών

Η υπόθεση αφορούσε την πρώην υπάλληλο της Πολιτείας του Κεντάκι, Κιμ Ντέιβις

10 Νοέ. 2025 23:39
Pelop News

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε σήμερα (10/11/2025) αίτημα αναθεώρησης της ιστορικής του απόφασης του 2015, με την οποία νομιμοποιήθηκαν οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η υπόθεση αφορούσε την πρώην υπάλληλο της Πολιτείας του Κεντάκι, Κιμ Ντέιβις, που είχε αρνηθεί να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια.

Χωρίς κανένα σχόλιο, οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψαν την προσφυγή της Κιμ Ντέιβις, πρώην γραμματέως του δικαστηρίου της κομητείας Ρόουαν στο ανατολικό Κεντάκι, η οποία ζητούσε την ανατροπή της απόφασης του 2015 στην υπόθεση Obergefell v. Hodges. Η Ντέιβις είχε καταδικαστεί από κατώτερο δικαστήριο να καταβάλει 360.000 δολάρια ως αποζημίωση και δικηγορικά έξοδα σε ζευγάρι που της είχε ζητήσει άδεια γάμου και το είχε αρνηθεί.

Οι συνήγοροί της επικαλέστηκαν επανειλημμένα τις δηλώσεις του δικαστή Κλάρενς Τόμας, του μοναδικού μέλους του Ανώτατου Δικαστηρίου που έχει ζητήσει δημόσια την ακύρωση της απόφασης που αναγνώρισε το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον γάμο. Ο Τόμας είχε ταχθεί κατά της απόφασης του 2015, μαζί με τους τότε μειοψηφούντες δικαστές Τζον Ρόμπερτς και Σάμιουελ Αλίτο, οι οποίοι παραμένουν σήμερα στο δικαστικό σώμα.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Human Rights Campaign, Κέλι Ρόμπινσον, χαιρέτισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην παρέμβει. «Το Δικαστήριο έστειλε σήμερα ένα σαφές μήνυμα: η άρνηση σεβασμού των συνταγματικών δικαιωμάτων των άλλων έχει συνέπειες» ανέφερε σε δήλωσή της.

Η Ντέιβις είχε γίνει κεντρικό πρόσωπο του δημόσιου διαλόγου το 2015, όταν αρνήθηκε να εκδώσει άδειες γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια, επικαλούμενη τη χριστιανική της πίστη. Παρά την εντολή του δικαστηρίου να συμμορφωθεί με τον νόμο, εκείνη επέμεινε στην άρνησή της, ώσπου φυλακίστηκε για περιφρόνηση δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του 2015.

Αφέθηκε ελεύθερη όταν οι συνεργάτες της προχώρησαν στην έκδοση των αδειών χωρίς να περιλαμβάνεται το όνομά της στα έγγραφα.
